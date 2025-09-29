Τέμπη: Γιατί η πρόεδρος Εφετών Λάρισας απορρίπτει τα αιτήματα εκταφής - Η διαδικασία μέχρι τη δίκη

Δυόμισι χρόνια μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, με τα 57 θύματα, στην πλειοψηφία τους νεαρά παιδιά, που επέστρεφαν στη Θεσσαλονίκη για τις σπουδές τους, η τεράστια δικογραφία για τις ποινικές ευθύνες 36 κατηγορουμένων παίρνει τον δρόμο για το ακροατήριο.

Η πρόεδρος Εφετών Λάρισας, Μαρία Λιάνου, επικύρωσε την εισαγγελική πρόταση δίνοντας σύμφωνη γνώμη για παραπομπή 36 μη πολιτικών προσώπων, στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας.

Τέμπη: Γιατί η πρόεδρος Εφετών Λάρισας απορρίπτει τα αιτήματα εκταφής

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, οι 33 δικάζονται για το κακούργημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία με ενδεχόμενο δόλο, με αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων. Οι τρεις κατηγορούμενοι δικάζονται μόνο για πλημμελήματα, όπως ανθρωποκτονία και βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια σε βάρος πολλών ατόμων.

Όπως δήλωσε ο Ιωάννης Μπούγας, υφυπουργός Δικαιοσύνης: «Εφόσον ξεκινήσει η δίκη, όλα τα στοιχεία από κάθε πλευρά, από κάθε εμπλεκόμενο μέρος από τους διαδίκους θα τεθούν υπόψιν του δικαστηρίου και εκεί, με βάση τον νόμο και τη συνείδησή τους, οι δικαστές θα αποφανθούν ποιος είναι υπαίτιος για αυτή την τραγωδία των Τεμπών και εφόσον κριθούν υπαίτιοι, ποιο είναι και το ύψος της ποινής το οποίο πρέπει να σου επιβληθεί».

Με την ίδια διάταξη, η πρόεδρος Εφετών Λάρισας απορρίπτει τα αιτήματα εκταφής που κατέθεσαν η Μαρία Καρυστιανού, ο Παύλος Ασλανίδης, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης και ο Πάνος Ρούτσι, προκειμένου να διενεργηθούν βιοχημικές εξετάσεις στις σορούς των νεκρών, διότι, όπως αναφέρεται στο δικαστικό έγγραφο: «Στο παρόν δικονομικό στάδιο δεν απαιτείται η διενέργεια της ανακριτικής πράξης για τυχόν ανεύρεση ουσιών στους θανόντες, αφού στις εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης δεν διαπιστώθηκε ως αιτία ανάφλεξης μετά τη σύγκρουση των τρένων ύποπτο φορτίο».

Η πρόεδρος Εφετών Λάρισας ομοίως απέρριψε τα αιτήματα των 80 συγγενών για περαιτέρω ανακριτικές πράξεις, σύμφωνα με το υπόμνημα που κατέθεσαν την περασμένη εβδομάδα ενώπιον της, με το σκεπτικό ότι έχουν ήδη απορριφθεί τα αντίστοιχα αιτήματα από τον ανακριτή της υπόθεσης κι έχουν εκδοθεί απορριπτικά βουλεύματα από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

Στο μεταξύ, ένσταση ακυρότητας της προδικασίας κατέθεσε σήμερα το πρωί στο Συμβούλιο Εφετών η δικηγόρος του απεργού πείνας Πάνο Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση και την ηγεσία της Δικαιοσύνης: «Αυτοί που προσπαθούν με όλους τους τρόπους να μεθοδεύσουν την γρήγορη παραπομπή σε δίκη για να αποφύγουν το να ασκηθούν διώξεις για τα πραγματικά αδικήματα κατά της ζωής και προσπαθούν να εξασφαλίσουν ελεγχόμενη σύνθεση για να γίνει η δίκη στα μέτρα τους. Αυτοί όλοι κάνουν λάθος».

Τέμπη: Η διαδικασία μέχρι τη δίκη

Μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα αναμένεται να γίνει γνωστή η ημερομηνία έναρξης της δίκης των Τεμπών.

Η υπόθεση των Τεμπών περνάει στην επόμενη φάση και το επόμενο στάδιο δικαστικής διερεύνησης. Η δικογραφία είναι 60.000 σελίδων. 36 κατηγορούμενοι, μη πολιτικά πρόσωπα, 33 κατηγορούνται για το κακούργημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία που επιφέρει μέχρι και ισόβια, με βάση την τελευταία τροποποίηση στον Ποινικό Κώδικα.

Αναφορικά με τα πολιτικά πρόσωπα, ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και η υπόθεση βρίσκεται στο δικαστικό συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου. Πρόκειται για τον Χρήστο Τριαντόπουλο και τον Κώστα Καραμανλή.

Πρόκειται για μια δίκη μακρά, σε χρονική διάρκεια, καθώς μιλάμε για 150 μάρτυρες κατηγορίας.

Ανάμεσα σε αυτούς είναι 28 επιβάτες της επιβατικής αμαξοστοιχίας, οι οποίοι ήταν και αυτόπτες μάρτυρες της τραγωδίας.

Οι 150 μάρτυρες αναμένεται να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά την έναρξη της δίκης, ενώ υπολογίζουμε ότι θα συμμετέχουν στη δίκη περίπου 250 δικηγόροι (τόσο εκείνοι που θα εκπροσωπήσουν τις οικογένειες των θυμάτων όσο και εκείνοι που θα εκπροσωπήσουν τους κατηγορούμενους).

Η δίκη θα γίνει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Εκεί αναμένονται οι συνεδριάσεις του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Είναι χώρος που βρήκε το υπουργείο Δικαιοσύνης ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις και βασικά να χωράει όλα αυτά τα άτομα, όπως περιγράψαμε την διαδικασία λίγο νωρίτερα.

Οι εκκρεμότητες μέχρι τη δίκη είναι η σύνταξη και η επίδοση του κλητήριου θεσπίσματος στους κατηγορούμενους και η μετάφρασή τους στα ελληνικά για τα κατηγορούμενα στελέχη της Hellenic Train που μιλάνε ιταλικά.