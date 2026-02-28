Τέμπη: Επεισόδια στο Σύνταγμα – Προσαγωγές και χρήση χημικών από τα ΜΑΤ

Επεισόδια σημειώθηκαν στο Σύνταγμα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του συλλαλητηρίου για τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δυνάμεις των ΜΑΤ έκαναν χρήση χημικών και κρότου-λάμψης, ενώ προχώρησαν και σε προσαγωγές. Η ένταση εκδηλώθηκε αρχικά μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όταν ομάδα ατόμων ήρθε σε αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Νωρίτερα, από το πρωί του Σαββάτου, χιλιάδες πολίτες είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο της Αθήνας και σε άλλες πόλεις της χώρας, τιμώντας τη μνήμη των 57 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο πολύνεκρο δυστύχημα. Το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα ολοκληρώθηκε με ομιλίες συγγενών των θυμάτων.

Μετά το πέρας της συγκέντρωσης, η κατάσταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έντονο κλίμα στην πλατεία και τις αστυνομικές δυνάμεις να παραμένουν στα κεντρικά σημεία.

Η κάμερα της ΕΡΤ κατέγραψε την κινητοποίηση στη Βασιλίσσης Αμαλίας, με αστυνομικούς να επικεντρώνονται στην κάθετο με τη Β. Γεωργίου και τον κόσμο να κατευθύνεται προς την Πανεπιστημίου.

Οι συγκεντρωμένοι προσπαθούν να αποφύγουν τα επεισόδια και τις εντάσεις.

Νωρίτερα πριν εκδηλωθούν επεισόδια, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 149 προσαγωγές ατόμων εκ των οποίων οι 9 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Στην κατοχή των συλληφθέντων εντοπίστηκαν καπνογόνα και ναυτική χειροβομβίδα ενώ στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Ιπποκράτους συνελήφθη άντρας που είχε πάνω του αεροβόλο όπλο. Παράλληλα σε στοά στην οδό Ερμού εντοπίστηκε σακούλα με 7-8 μπουκάλια βενζίνης για κατασκευή μολότοφ ενώ στην κάτω πλευρά της Πλατείας Κλαυθμώνος βρέθηκε μια σακούλα με βόμβες μολότοφ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ