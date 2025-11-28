Τέμπη: Διακοπή στη δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό λόγω ακατάλληλης αίθουσας

Νέα διακοπή αποφασίστηκε στη δίκη που αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού στην υπόθεση του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι η αίθουσα όπου διεξαγόταν η διαδικασία δεν πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 19 Δεκεμβρίου, σε διαφορετικό χώρο.

Όπως μεταδίδει το larissanet.gr, το δικαστήριο δεν προχώρησε και αυτή τη φορά στην ουσία της υπόθεσης, καθώς κυριάρχησαν ζητήματα διαδικαστικά και πρακτικά. Μεταξύ αυτών, η έλλειψη επαρκών θέσεων για τους συνηγόρους και ο περιορισμός στον αριθμό των ακροατών, βάσει διάταξης του διευθύνοντος του Πρωτοδικείου Λάρισας.

Οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής αντέδρασαν έντονα για τις συνθήκες της αίθουσας, υποστηρίζοντας ότι δεν επαρκούν τα έδρανα για τη συμμετοχή όλων των παραγόντων της δίκης. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για διακοπή και όρισε νέα αίθουσα για τη συνέχιση της διαδικασίας.

Στην υπόθεση κατηγορούνται δύο πρώην διευθύνοντες σύμβουλοι του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της Interstar Security, για υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση, απείθεια, ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή και ηθική αυτουργία σε απείθεια. Η δικογραφία αφορά τη μη προσκόμιση βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης —απ’ όπου ξεκίνησε η μοιραία εμπορευματική αμαξοστοιχία στις 28 Φεβρουαρίου 2023— καθώς και την επανεγγραφή δεδομένων στους ψηφιακούς δίσκους τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα.

Παρόντες στο δικαστήριο ήταν και οι τρεις κατηγορούμενοι.