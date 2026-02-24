Τέμπη: Απορρίφθηκε το αίτημα των συγγενών για κατάθεση του Εφέτη Ανακριτή Λάρισας

Έντονο κλίμα επικράτησε στη δικαστική αίθουσα κατά τη δίκη της υπόθεσης που αφορά το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας στο δυστύχημα των Τεμπών, μετά την απόρριψη αιτήματος των συγγενών των θυμάτων για την κλήση σε κατάθεση του Εφέτη Ανακριτή Λάρισας Σωτήρη Μπακαΐμη και της γραμματέως του.

Η μήνυση που είχαν καταθέσει ορισμένοι συγγενείς των θυμάτων σε βάρος του ανακριτή κρίθηκε από την Αντεισαγγελέα αβάσιμη ως προς την ουσία της υπόθεσης.

Οι συγγενείς υποστήριζουν ότι ο ανακριτής παρέλειψε να ενσωματώσει στη δικογραφία κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία, συγκεκριμένα περίπου 683.000 αρχεία ήχου και εικόνας, ενώ τον κατηγορούσαν και για καταστροφή βιολογικού υλικού μόλις 40 ημέρες μετά το τραγικό συμβάν.

Η απόφαση των δικαστικών Αρχών να απορρίψουν τα αιτήματά τους προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια, με τους ίδιους να κάνουν λόγο για «μεθόδευση συγκάλυψης» και για «βιαστική ολοκλήρωση» της ανακριτικής διαδικασίας.

«Μια δίκη-παρωδία»

Τη δυσαρέσκειά της για την εξέλιξη της υπόθεσης εξέφρασε δημόσια και η Μαρία Καρυστιανού, επισημαίνοντας σοβαρές ελλείψεις στη διαδικασία. Όπως ανέφερε, απουσιάζουν βασικά πρόσωπα που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση, όπως ο ίδιος ο ανακριτής, αστυνομικοί της ΔΕΕ και εισαγγελικοί λειτουργοί που είχαν άμεση εμπλοκή με το επίμαχο υλικό.

Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν κλήθηκαν ούτε εκπρόσωποι της εταιρείας που φέρεται να εντόπισε τα βίντεο δύο χρόνια μετά το δυστύχημα. «Πώς μπορεί να προχωρά μια δίκη χωρίς την παρουσία εκείνων που γνωρίζουν τι απέγινε αυτό το υλικό;» διερωτήθηκε, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία «δίκη-παρωδία στην οποία αναγκαστικά συμμετέχουμε».

Για τις εκταφές η ίδια πρόσθεσε ότι «μία εισαγγελέας η οποία έχει επιληφθεί του θέματος των εκταφών και η οποία πρέπει να κάνει τις εκταφές για να μάθουμε ποια ουσία έκαψε τους ανθρώπους μας, έχει στα χέρια της από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια ότι αυτές οι εξετάσεις που χρειάζονται δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα, διαθέτει από εμάς τα υπομνήματα για το ποιες εξετάσεις πρέπει να γίνουν και τα ειδικά εργαστήρια στην Ευρώπη που μπορούν να τις πραγματοποιήσουν κι η ίδια αποφασίζει ότι θα κάνει τις εκταφές όχι για να βρούμε την αιτία της απανθράκωσης, αλλά να για κάνουμε τεστ DNA για το τι φάγανε και τι ήπιανε αυτοί που σκοτώθηκαν.»