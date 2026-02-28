Τέμπη: Άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο»

Οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» άνοιξαν μετά από εντολή της ΕΛΑΣ.

Με την ολοκλήρωση του συλλαλητηρίου για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, εντάσεις και επεισόδια εκδηλώθηκαν στο Σύνταγμα.

Πληροφορίες του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ενημερώνουν ότι ομάδα αγνώστων άρχισε να πετά μπουκάλια και άλλα αντικείμενα προς το μέρος των αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν κάνοντας ρίψη χειροβομβίδων κρότου λάμψης ενώ προχώρησαν σε συλλήψεις.

Νωρίτερα πριν τα επεισόδια, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 149 προσαγωγές ατόμων εκ των οποίων οι 9 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Στην κατοχή των συλληφθέντων εντοπίστηκαν καπνογόνα και ναυτική χειροβομβίδα ενώ στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Ιπποκράτους συνελήφθη άντρας που είχε πάνω του αεροβόλο όπλο. Παράλληλα σε στοά στην οδό Ερμού εντοπίστηκε σακούλα με 7-8 μπουκάλια βενζίνης για κατασκευή μολότοφ ενώ στην κάτω πλευρά της Πλατείας Κλαυθμώνος βρέθηκε μια σακούλα με βόμβες μολότοφ.

