Τέμπη: Αναβλήθηκε η δίκη για τα βίντεο με την εμπορική αμαξοστοιχία

Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στις 10:00 το πρωί, θα αρχίσει στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η εκδίκαση της υπόθεσης, που αφορά στα βίντεο της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας πριν το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η δίκη για τα βίντεο στα Τέμπη πήρε αναβολή σήμερα, λόγω παρέλευσης ωραρίου. Υπενθυμίζεται ότι η δίκη είχε ήδη αναβληθεί μετά από αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Στο εδώλιο των κατηγορουμένων «κάθονται» δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της εταιρείας που ήταν υπεύθυνη για την βίντεοεπιτήρησης του δικτύου. Οι κατηγορούμενοι διώκονται για την υπεξαγωγή και εξαφάνιση του βιντεοληπτικού υλικού που απεικονίζει την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Παράλληλα, για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ο πρώην διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια κατ’ εξακολούθηση, ο πρώην Πρόεδρος του ΟΣΕ, για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων και στέλεχος της Interstar, για υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια κατ’ εξακολούθηση.

Τέμπη: Πότε ξεκινά η μεγάλη δίκη για το δυστύχημα

Υπενθυμίζεται πως ως ημερομηνία έναρξης της αρχικής δίκης για το δύστυχημα έχει οριστεί η 23 Μαρτίου, όπου θα δικαστούν, συνολικά, 36 κατηγορούμενοι.

Οι 36 κατηγορούμενοι για τα Τέμπη είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, και πλημμεληματικές διώξεις, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται και ο μοιραίος σταθμάρχης.

Παράλληλα, θα δικαστούν οι σιδηροδρομικοί που εγκατέλειψαν το πόστο τους το βράδυ του δυστυχήματος, διευθυντικά στελέχη του υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, διευθυντικά στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και της Hellenic Train.