Τέμπη: 82 συγγενείς ζητούν από τον Άρειο Πάγο να ανοίξει ξανά ο φάκελος – Στους τρεις οι απεργοί πείνας

Υπόμνημα προς την ηγεσία του Αρείου Πάγου κατέθεσαν σήμερα 82 συγγενείς θυμάτων και τραυματιών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, ζητώντας την εκ νέου διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι συγγενείς καταγγέλλουν ότι η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε «με συνοπτικές διαδικασίες» και απαιτούν να ανοίξει ξανά ο φάκελος, ώστε να αποδοθούν ευθύνες σε όλα τα επίπεδα. Πρόκειται για το δεύτερο αίτημα μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς αντίστοιχη προσπάθεια έγινε και την περασμένη Δευτέρα στη Λάρισα.

Παράλληλα, η κινητοποίηση των συγγενών εντείνεται, καθώς δίπλα στον Πάνο Ρούτσι, που βρίσκεται στην όγδοη ημέρα απεργίας πείνας και δίψας, προστέθηκαν ακόμη δύο άτομα: ο Δημήτρης Οικονομόπουλος και μία ακόμη συγγενής που ξεκίνησε από χθες απεργία πείνας στην πλατεία Συντάγματος. Ο Ρούτσι ζητά να επιτραπεί η εκταφή του παιδιού του, του 22χρονου Ντένις που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα.

Η ομάδα «Μέχρι Τέλους», που έχει αναλάβει τη φροντίδα του μνημείου των πολιτών για τα θύματα μπροστά από το ελληνικό κοινοβούλιο, απηύθυνε το βράδυ της Κυριακής έκκληση για τη διάθεση ακόμη μίας σκηνής, ώστε να καλυφθεί η νέα απεργός πείνας.