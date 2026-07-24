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Τέλος ο Δακτύλιος από σήμερα για το καλοκαίρι: Πότε επιστρέφει

Από το Σάββατο, όλα τα οχήματα θα κυκλοφορούν ελεύθερα στο κέντρο της Αθήνας

The LiFO team
The LiFO team
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Πινακίδα που υποδηλώνει ότι τα οχήματα εισέρχονται σε ζώνη εφαρμογής του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας / Φωτ.: Eurokinissi
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Παύει από σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, η εφαρμογή του Δακτυλίου για το καλοκαίρι στο κέντρο της Αθήνας για την περίοδο 2025-26.

Όπως διευκρινίζει σχετικά η ΕΡΤ από αύριο, Σάββατο (25/07), όλα τα οχήματα θα κυκλοφορούν ελεύθερα, καθώς η ισχύς του μέτρου θα ανασταλεί για τους θερινούς μήνες.

Σήμερα, περιορισμοί στην κυκλοφορία των οχημάτων θα ισχύσουν από τις 07:00 έως τις 15:00, με βάση το σύστημα μονών-ζυγών. Από τις 15:00 και μετά, η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας θα είναι ελεύθερη για όλα τα οχήματα, χωρίς περιορισμούς.

Δακτύλιος: Πού εφαρμόζεται

Ειδικότερα, ολοκληρώνεται σήμερα η ισχύς του μέτρου της εκ περιτροπής κυκλοφορίας των οχημάτων (μονά-ζυγά), στην περιοχή του Μικρού Δακτυλίου [Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας].

Η επαναφορά του Δακτυλίου αναμένεται το φθινόπωρο, ωστόσο η ακριβής ημερομηνία έναρξης της νέας περιόδου εφαρμογής θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση των αρμόδιων αρχών και δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

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