Το τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου

Πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Νάσου Αθανασίου, του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις 2 Ιουνίου.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βριλήσσια.

Η κηδεία του Νάσου Αθανασίου

Παλιοί συνάδελφοι και πολιτικά πρόσωπα παρευρέθηκαν στην κηδεία του Νάσου Αθανασίου.

Ανάμεσα τους ήταν ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο πρώην υπουργός Παιδείας και δημοσιογράφος Νίκος Φίλης και άλλοι.

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Ο Αλέξης Τσίπρας. Φωτ.: Eurokinissi

Ο Νίκος Φίλης. Φωτ.: Eurokinissi

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης. Φωτ.: Eurokinissi

Ο Σωκράτης Φάμελλος. Φωτ.: Eurokinissi

Ο Νίκος Βούτσης. Φωτ.: Eurokinissi

Η Μαρία Αντωνιάδου. Φωτ.: Eurokinissi