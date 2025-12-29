Το τελευταίο αντίο στη Σύλβα Ακρίτα

Τη Σύλβα Ακρίτα αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι και πρόσωπα από τον πολιτικό και τον καλλιτεχνικό χώρο, στην Αίθουσα Τελετών, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Η Έλενα Ακρίτα έφθασε στο κοιμητήριο μαζί με τον γιο της, Παύλο Αρζόγλου και τον σύζυγό της Γιώργο Κυρίτση.

Η Σύλβα - Καίτη Ακρίτα, πρώην υπουργός και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, έφυγε από τη ζωή το βράδυ της προηγούμενης Τρίτης σε ηλικία 97 ετών.

Ανάμεσα στα πολιτικά πρόσωπα που παρευρέθηκαν στην κηδεία, είναι ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος και ο Κώστας Σκανδαλίδης.

Από τον καλλιτεχνικό χώρο, το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Κώστας Αρζόγλου, η Μαριάννα Τουμασάτου, ο Αλέξανδρος Σταύρου, ο Σταμάτης Φασουλής και ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Έλενα Ακρίτα με τον γιό της Παύλο Αρζόγλου / NDPPHOTO

Κώστας Αρζόγλου-Μαρία Αρζόγλου / NDPPHOTO

Γιούσεφ Ντόρκχομ (Πρέσβης Παλαιστίνης) / NDPPHOTO

Σταμάτης Φασουλής / NDPPHOTO

Γιώργος Κυρίτσης / NDPPHOTO

Σωκράτης Φάμελλος / NDPPHOTO

Νίκος Ανδρουλάκης / NDPPHOTO

Σταμάτης Κραουνάκης / NDPPHOTO

Νίκος Παππάς / NDPPHOTO

Μαριάννα Τουμασάτου - Αλέξανδρος Σταύρου / NDPPHOTO

Έλενα Ακρίτα/ NDPPHOTO

Η Σύλβα - Καίτη Ακρίτα

Η πρώην βουλευτής, υφυπουργός και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ γεννήθηκε το 1928 στη Θεσσαλονίκη και παντρεύτηκε τον πολιτικό Λουκή Ακρίτα, με τον οποίο απέκτησαν την κόρη τους Έλενα Ακρίτα.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρέτισε τη μητέρα της, με ένα λιτό μήνυμα στον προσωπικό λογαριασμό της στο Facebook: «Καλή αντάμωση μανούλα».

Τα πρώτα χρόνια της ζωής της

Η Σύλβα-Καίτη Ακρίτα γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου 1928 στη Θεσσαλονίκη από Μικρασιάτες γονείς. Ο πατέρας της Κωνσταντίνος Γιαβάσογλου υπήρξε γερουσιαστής του Ελευθέριου Βενιζέλου. Αργότερα, ως υπουργός Πρόνοιας ασχολήθηκε κυρίως με τη στέγαση των προσφύγων. Μητέρα της ήταν η Λουκία Ρουσσίδη.

Τον σύζυγό της, Λουκή Ακρίτα, πολιτικό, δημοσιογράφο και γνωστό συγγραφέα τον γνώρισε όταν ήταν γενικός γραμματέας και βουλευτής της Ε.Π.Ε.Κ. Αργότερα, ως υπουργός Παιδείας της Ένωσης Κέντρου υπήρξε ο πρωτεργάτης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

Παντρεύτηκαν το 1954 και ένα χρόνο μετά απέκτησαν την κόρη τους Έλενα Ακρίτα.

Η πολιτική σταδιοδρομία της

Μετά τον θάνατο του Λουκή Ακρίτα, στις εκλογές του 1967, η Σύλβα Ακρίτα ήταν η μόνη γυναίκα υποψήφια βουλευτής της Ένωσης Κέντρου σε όλη την Ελλάδα. Από τους πρώτους μήνες της δικτατορίας οργανώθηκε στον αντιδικτατορικό αγώνα με το Πατριωτικό Μέτωπο. Συνελήφθη και το στρατοδικείο την καταδίκασε, ως ηγετικό στέλεχος, σε δέκα χρόνια κάθειρξη.

Στις πρώτες μεταπολιτευτικές εκλογές του 1974, η Εκλογική περιφέρεια Υπόλοιπο πρώην Δήμου Αθηναίων στέλνει μόνο τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ανάμεσα τους και η Σύλβα Ακρίτα, που ήταν η πρώτη γυναίκα βουλευτής στην ιστορία του κόμματος αυτού.

Το 1981 εκλέθηκε ξανά πρώτη σε ψήφους από όλες τις γυναίκες. Ως μέλος του Κοινοβουλίου εκλέχθηκε Κοσμήτορας του Προεδρείου. Ορίστηκε πρόεδρος των Διεθνών Σχέσεων της Βουλής, πρόεδρος της Εθνικής Βιβλιοθήκης και εκπρόσωπος στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στις 31 Οκτωβρίου 1986, ανέλαβε καθήκοντα υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στον ενάμιση χρόνο θητείας της αφοσιώθηκε στον τομέα της και πέτυχε σημαντικούς στόχους.

Στις εκλογές του 1989 εκλέχθηκε και πάλι μοναδική γυναίκα βουλευτής στη Β΄ Αθηνών και Γραμματέας του Προεδρείου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στις εκλογές του 1993 εκλέχθηκε βουλευτής Επικρατείας και μέλος του Συμβουλίου Ευρώπης.

Μετά την εκλογή του Κώστα Σημίτη στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ το 1996, αποφάσισε να αποχωρήσει από την ενεργό πολιτική δράση.