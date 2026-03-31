Το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα: Συγκινημένοι στη Μητρόπολη συγγενείς, φίλοι και το κοινό που την αγάπησε

Από νωρίς το πρωί της Τρίτης 31 Μαρτίου, πλήθος κόσμου μετέβη στη Μητρόπολη, για να αποχαιρετήσει τη Μαρινέλλα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη το λαϊκό προσκύνημα.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, έπειτα από πολύμηνη μάχη με την υγεία της. Συντετριμμένοι και κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, η κόρη και τα εγγόνια της Μαρινέλλας έφτασαν στη Μητρόπολη, συνοδεύοντας το φέρετρο και με τον κόσμο να τους χειροκροτά.

Τη Μαρινέλλα αποχαιρετούν συνεργάτες, καλλιτέχνες και το κοινό που την αγάπησε για τις ερμηνείες της και τη διαχρονική καλλιτεχνική της ταυτότητα ως μία από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού πενταγράμμου.

Η οικογένεια της Μαρινέλλας, Τζωρτίνα Σερπιέρη με τα παιδιά της, Μελίνα Δασκαλοπούλου και Δημήτρη Δασκαλόπουλο

Συγκινημένοι στη Μητρόπολη οι συγγενείς της Μαρινέλλας

Η σορός τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 8:00 έως τη 13:00, ενώ στις 14:00 αναμένεται να τελεσθεί η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη.

Επικήδειους λόγους θα εκφωνήσουν -σύμφωνα με πληροφορίες- ο Γιώργος Νταλάρας και η Χάρις Αλεξίου, αποχαιρετώντας μια καλλιτέχνιδα που σημάδεψε όσο λίγοι το ελληνικό τραγούδι. Η οικογένεια έχει ζητήσει, αντί στεφάνων, να κατατεθούν χρήματα στον σύλλογο «Φλόγα». Όσο για την ταφή της είχε γίνει ήδη γνωστό ότι θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, όπως επιθυμούν οι δικοί της άνθρωποι, χωρίς να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες.

Το αντίο των καλλιτεχνών και άγνωστες προσωπικές ιστορίες τους με τη Μαρινέλλα

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Μανώλης Μητσιάς, δήλωσε: «Υπήρξε μία εποχή ολόκληρη για το ελληνικό τραγούδι και δεν πρόκειται να αντικατασταθεί από καμία, ήταν μοναδική στο είδος της».



Καλεσμένος στο Mega, ο Γιώργος Μαργαρίτης μίλησε για τη Μαρινέλλα, πριν μεταβεί στη Μητρόπολη. «Αγαπήθηκε πάρα πολύ η Μαρινέλλα και χαλάλι της, μεγάλη τραγουδίστρια, έκανε ωραία καριέρα», είπε μεταξύ άλλων και μοιράστηκε ιστορίες με τη Μαρινέλλα και τον Στέλιο Καζαντζίδη.

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δημοσίευσε σπάνιες φωτογραφίες της με τη Μαρινέλλα, από τις πρόβες για την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Σε δηλώσεις της στο Mega, είπε: «Ήταν μια σπουδαία φωνή, μια ακούραστη ερμηνεύτρια, μια εμβληματική τραγουδίστρια που κανείς δεν μπορεί να την μιμηθεί. Αγαπήθηκε και κέρδισε τον σεβασμό όλων μας».

Ο Μίνως Μάτσας είπε στον ΑΝΤ1, ότι: «Η Μαρινέλλα ήταν ένας όμορφος, φωτεινός, γεμάτος ενέργεια άνθρωπος και με μια καλοσύνη στο χαμόγελό της».

Για τη γνωριμία του με τη Μαρινέλλα μίλησε ο Ζουγανέλης, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι: «Η Μαρινέλλα αγαπούσε τη ζωή, αγαπούσε τους ανθρώπους - Ήταν άνθρωπος της προσφοράς, ήταν μια κυρία» και με τη σειρά του σχολίασε την επιλογή των Γιώργου Νταλάρα και Χάρις Αλεξίου να εκφωνήσουν επικήδειο.



