Το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα: Χέρι-χέρι ο Τραϊανός Δέλλας με την κόρη τους

Η οικογένεια, οι φίλοι και άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκε, αποχαιρετούν σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου, από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδoς τη Γωγώ Μαστροκώστα.

Στο πλευρό του συζύγου της, Τραϊανού Δέλλα, της κόρης τους, Βικτώριας, της μητέρας της και υπόλοιπων των συγγενών της γυμνάστριας, βρέθηκαν μεταξύ άλλων η κουμπάρα της, Ελένη Μπούση, ο Μάκης Τσέλιος και ο στενός φίλος της Χάρης Σιανίδης.

Γωγώ Μαστροκώστα: Εικόνες από την εξόδιο ακολουθία:

Τραϊανός Δέλλας-Βικτώρια Δέλλα

Φώφη Μαστροκώστα-Μαρία Καλάβρια

Ελένη Μπούση

Νόνη Δούνια-Φώτης Γιαννιώτης

Ορθούλα Παπαδάκου

Στάλω Ηλία

Κέλλυ Κελεκίδου

Η Γωγώ Ματσροκώστα έφυγε από τη ζωή τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 25 Μαΐου στον «Ευαγγελισμό».

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου, «παρά τις προσπάθειες των ιατρών», δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή, έπειτα από πολυετή μάχη με προβλήματα υγείας.

«Σήμερα, 25/05/2026 και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, στο Νοσοκομείο ΓΝΑ Ευαγγελισμός, απεβίωσε η Γεωργία Μαστροκώστα μετά από πολυετή μάχη και παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της» αναφέρεται στο ιατρικό ανακοινωθέν του «Ευαγγελισμού» για τον θάνατό της, το οποίο εκδόθηκε τη Δευτέρα.

Γωγώ Μαστροκώστα: Οι συγκινητικές αναρτήσεις του Τραϊανού Δέλλα και της κόρης τους

Μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση για τη Γωγώ Μαστροκώστα έκανε ο Τραϊανός Δέλλας.

«Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά,πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας. Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις, η αγάπη μου θα σε φθάνει» έγραψε ο Τραϊανός Δέλλας στο μήνυμά του.

Η ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα για τη Γωγώ Μαστροκώστα:

«Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά,πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας.

Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει.

Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτωρια μας!

Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε παίρνει πίσω.

Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου!

Πετά ψηλά».

Τη Γωγώ Μαστροκώστα αποχαιρέτησε και η κόρη της, με μια κοινή τους φωτογραφία και ένα μήνυμα στη λεζάντα.

Όπως έγραψε:

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά.

Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια.

Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου.

Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει.

Σ’ αγαπάω πολύ».

H Βικτώρια Δέλλα προχώρησε επίσης, σε ανακοίνωση για την εξόδιο ακολουθία και την ταφή της μητέρας της. Όπως επισημαίνει, η οικογένεια επιθυμεί, αντί στεφάνων, δωρεές στο Ίδρυμα Φλόγα.

«Εκ μέρους της οικογένειας,

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη και ώρα 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό.

Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα. Θα υπάρχει κουτί στην εκκλησία για οποιαδήποτε προσφορά».