Ταυτοποιήθηκε 23χρονος που οδηγούσε επικίνδυνα και ανέβαζε βίντεο στο διαδίκτυο

Η αστυνομία φέρεται να ταυτοποίησε 23χρονο που έκανε «σούζες» με τη μηχανή και αναρτούσε την ίδια ώρα βίντεο στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με βίντεο, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας προέβαινε σε «σούζες» τουλάχιστον για 20 δευτερόλεπτα, ενώ παράλληλα ανέπτυσσε υπερβολική ταχύτητα σε οδικούς άξονες της Αττικής.

Οι αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο υλικό που είχε αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ταυτοποίησαν τον 23χρονο ως τον οδηγό της μηχανής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση.