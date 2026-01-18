Ταϋγετος: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών που εγκλωβίστηκαν

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών στον Ταϋγετο.

Οι ορειβάτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι σε δύσβατο σημείο, κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία στον Ταΰγετο, σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρων.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, το μεσημέρι της Κυριακής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε κλήση για τον απεγκλωβισμό τους.

Τέσσερις ορειβάτες τραυματίστηκαν. Πρόκειται για μια γυναίκα και τρεις άνδρες.

Οι ορειβάτες εγκλωβίστηκαν στον Ταΰγετο νωρίτερα, σήμερα, σε δύσβατο σημείο, κοντά στην κορυφή «Προφήτης Ηλίας». Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η Υπηρεσία ειδοποιήθηκε γύρω στη 01:00 μ.μ. για ομάδα 8 ορειβατών σε δυσπρόσιτο και δύσβατο σημείο κοντά στην περιοχή.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπήρξε επικοινωνία με την ορειβατική ομάδα και τον επικεφαλής της, ο οποίος, όπως έχει «μεταφέρει» στις πυροσβεστικές δυνάμεις, τέσσερα μέλη της (ομάδας) έχουν τραυματιστεί και χρειάστηκαν αεροδιακομιδή. Γι' αυτόν τον λόγο έχει κινητοποιηθεί ήδη ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ το οποίο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική θα προσεγγίσει σε ασφαλές σημείο.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής μετέφεραν τους τραυματίες με φορεία σε προσβάσιμο σημείο, στο καταφύγιο ΕΟΣ Σπάρτης. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης.