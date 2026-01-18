Ταΰγετος: Επικοινώνησαν με την Πυροσβεστική οι οκτώ ορειβάτες που έπεσαν σε χαράδρα

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που συμμετέχει στην επιχείρηση διάσωσης των οκτώ ορειβατών οι οποίοι έπεσαν σε χαράδρα στον Ταΰγετο, επιβεβαίωσε πως επικοινώνησε με τον επικεφαλής της ομάδας.

Οι ορειβάτες εγκλωβίστηκαν στον Ταΰγετο νωρίτερα, σήμερα, σε δύσβατο σημείο, κοντά στην κορυφή «Προφήτης Ηλίας». Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η Υπηρεσία ειδοποιήθηκε γύρω στη 01:00 μ.μ. για ομάδα 8 ορειβατών σε δυσπρόσιτο και δύσβατο σημείο κοντά στην περιοχή.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπάρχει επικοινωνία με την ορειβατική ομάδα και τον επικεφαλής της, ο οποίος, όπως έχει «μεταφέρει» στις πυροσβεστικές δυνάμεις, τέσσερα μέλη της (ομάδας) έχουν τραυματιστεί και χρήζουν αεροδιακομιδής. Γι' αυτόν τον λόγο έχει κινητοποιηθεί ήδη ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ το οποίο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική θα προσεγγίσει σε ασφαλές σημείο.

Υπενθυμίζεται πως στην επιχείρηση συμμετέχουν 41 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, την 9η ΕΜΟΔΕ, καθώς και την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Πελοποννήσου, ενώ μεταβαίνει ένα ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ.