Ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο ψήφισαν τις 20 καλύτερες χώρες: Τα 2 μέρη που ξεχωρίζουν στην Ελλάδα

Το Moneycontrol, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο αξιόπιστα οικονομικά και ενημερωτικά sites στην Ινδία, παρουσίασε τα αποτελέσματα των Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2025, όπου ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο ψήφισαν τις χώρες που ξεχώρισαν περισσότερο τη χρονιά που πέρασε.

Οι χώρες δεν ξεχώρισαν για τον πολυτελή τρόπο ζωής ή τη «βιτρίνα», όπως αναφέρει ο ίδιος ο ιστότοπος, αλλά για την αυθεντικότητα, τον πολιτισμό, τη βιωσιμότητα και την αίσθηση σύνδεσης που προσφέρουν.

Η λίστα αποτυπώνει πώς έχει αλλάξει το ταξίδι μετά την πανδημία: λιγότερα checklists και περισσότερες εμπειρίες, λιγότερος μαζικός τουρισμός και περισσότερη ουσία. Από διαχρονικά αγαπημένους προορισμούς έως ανερχόμενα διαμάντια, αυτές είναι οι 20 καλύτερες χώρες του κόσμου για το 2025, όπως τις ψήφισαν οι ίδιοι οι ταξιδιώτες — και ένα ιδανικό σημείο εκκίνησης για το travel bucket list του 2026.

Οι 20 καλύτερες χώρες του κόσμου που ψήφισαν ταξιδιώτες