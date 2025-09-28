Τατόι: Μητέρα και μωρό 1,5 έτους έπαθαν ηλεκτροπληξία από γυμνό καλώδιο σε πάρκο

Ένα κοριτσάκι 1,5 έτους και η μητέρα του υπέστησαν ηλεκτροπληξία, από γυμνά καλώδια σε καφετέρια στο Τατόι.

Σε ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ μίλησε η αδελφή της γυναίκας: «Υπάρχει ένας πλαισιωμένος χώρος με ξύλα, όπου μέσα έχει άλογα. Ακριβώς κάτω από το ξύλο, έχει ένα σκοινί, σαν κορδέλα, το οποίο έχει ρεύμα. Το παιδί καθώς κοιτούσε τα άλογα ακούμπησε με το χέρι της αυτή την κορδέλα, και τη χτύπησε το ρεύμα. Το παιδί άρχισε να κλαίει, ενώ το ρεύμα διαπέρασε και τη μητέρα του, την αδελφή μου, που της κρατούσε το χέρι».

Ο σύζυγος της γυναίκας και πατέρας του παιδιού μετέφερε αμφότερες σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύονται.

«Έχουν πάει σε νοσοκομείο, και το παιδί αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται. Η αδελφή μου δεν ήθελε με τίποτα να το αφήσει, αλλά επειδή ένιωθε και εκείνη περίεργα, πήγε και εκείνη στο νοσοκομείο. Μόλις τώρα έγιναν οι εξετάσεις, το καρδιογράφημα, και οι γιατροί τής βρήκαν αρρυθμίες και θέλουν να την κρατήσουν», ανέφερε στον ΣΚΑΪ η αδελφή της άτυχης γυναίκας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, ωστόσο, μετά το συμβάν εργαζόμενοι του χώρου τοποθέτησαν ιδιόχειρες σημειώσεις, που ανέφεραν ότι στο σημείο υπάρχει ρεύμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 27/9, και πρόθεση της οικογένειας είναι να κινηθεί δικαστικά κατά της επιχείρησης.