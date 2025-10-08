Τατόι: Γιατί έπεσε το εκπαιδευτικό αεροσκάφος - Τα δύο πιθανά σενάρια

Νοσηλευόμενοι στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας παραμένουν οι δύο τραυματίες από την πτώση εκπαιδευτικού αεροσκάφους στο Τατόι.

Το ατύχημα σημειώθηκε στην αεροπορική βάση της Δεκέλειας, το πρωί της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου, όταν το εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, έχασε ύψος και κατέπεσε σε χωράφι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου, της Σχολής Ικάρων.

Σε πλάνα που δημοσιεύθηκαν, διακρίνεται το πεσμένο αεροσκάφος που έχει ανοίξει στα δύο, την ίδια ώρα που η Πολεμική Αεροπορία, επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα, γύρω από το τι προκάλεσε το ατύχημα.

Μέχρι και το απόγευμα της ημέρας του ατυχήματος, τα δύο σενάρια που εξετάζονται, είναι:

Πρώτον, να έκανε «κράτηση» ο κινητήρας, δηλαδή να υπήρξε ξαφνική βλάβη που προκάλεσε την άμεση απώλεια ύψους

Δεύτερον, οι δύο πιλότοι να έκαναν άσκηση απώλειας κινητήρα και κατά τη διάρκεια της προσπάθειας να τεθεί ξανά σε λειτουργία, αυτό να μην κατέστη εφικτό

Τατόι: Πώς έπεσε το αεροσκάφος

Το εκπαιδευτικό αεροσκάφος απογειώθηκε μερικά λεπτά πριν από τις 11:00 το πρωί. Καθώς ίπτατο άνωθεν του αεροδιαδρόμου του Τατοϊου, άρχισε να χάνει ύψος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε χωράφι 150 μέτρα μακριά από τον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης.

Οι δύο επιβαίνοντες συμμετείχαν σε προγραμματισμένη άσκηση συντήρησης για τους εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων, η οποία προβλέπει, ότι τα εκπαιδευτικά αεροσκάφη κάνουν ουσιαστικά «κύκλους» επάνω από το αεροδρόμιο.

Μηχανικοί που είδαν το αεροσκάφος να προσκρούει στο έδαφος, έσπευσαν στο σημείο. Το πλήρωμα, του αεροσκάφους υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά κανένας από τους δύο δεν έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διακομιδή τους στο νοσοκομείο. Ο ένας εκ των δύο φέρει πιο σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η διαδικασία μεταφοράς του αεροσκάφους από το σημείο της πτώσης προς κάποιο του του αεροδρομίου, έχει ολοκληρωθεί.

Τατόι: Με κατάγματα και τραύμα στο κεφάλι οι δύο εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων

Σε νοσηλεία στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας παραμένουν οι δύο χειριστές από τη Σχολή Ικάρων, μετά το ατύχημα στο Τατόι, υποβαλλόμενοι σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας φέρει κατάγματα στα άκρα, ενώ ο δεύτερος τραυματισμό στο κεφάλι και παρακολουθείται στενά από τους θεράποντες ιατρούς.

Οι δύο αξιωματικοί θα παραμείνουν στο νοσοκομείο για μερικές ημέρες, τόσο για παρακολούθηση της κατάστασής τους όσο και για να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εξετάσεις.

Ο Αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο οποίος βρίσκεται σε προγραμματισμένη σύσκεψη στο ΝΑΤΟ, ενημερώνεται διαρκώς για την πορεία της υγείας των δύο τραυματιών και για τα αποτελέσματα των εξετάσεων.