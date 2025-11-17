Taste Atlas: Τα 20 καλύτερα πιάτα με κοτόπουλο στον κόσμο - Ποιο ελληνικό είναι ανάμεσά τους

Μια νέα λίστα δημοσίευσε το Taste Atlas.

Πρόκειται για τα καλύτερα πιάτα με κοτόπουλο στον κόσμο και στην πρώτη θέση είναι το «Piliç Topkapı» από την Τουρκία το οποίο είναι ένα «κλασικό τουρκικό πιάτο με κοτόπουλο που έχει τις ρίζες του στην οθωμανική γαστρονομική παράδοση, το οποίο πήρε το όνομά του από το παλάτι Τοπ Καπί στην Κωνσταντινούπολη. Περιλαμβάνει κοτόπουλο, γεμιστό με ένα αλμυρό πιλάφι ρυζιού. Η γέμιση αποτελείται ένα γευστικό μείγμα από κουκουνάρια, σταφίδες, κρεμμύδια και μπαχαρικά όπως κανέλα, μπαχάρι και μαύρο πιπέρι, δημιουργώντας μια ισορροπία αλμυρών και διακριτικά γλυκών γεύσεων».

Μάλιστα, στην 20άδα είναι και ένα ελληνικό πιάτο: ο κόκορας κρασάτος.

«Ο κόκορας κράσατος είναι μια ελληνική παραλλαγή του διάσημου γαλλικού κόκορα κρασάτου. Αυτό το ελληνικό πιάτο παρασκευάζεται με κόκορα, ελληνικό κόκκινο κρασί, κρεμμύδια, σκόρδο, ελληνικό ελαιόλαδο, ξυλάκι κανέλας, μοσχοκάρυδο, γαρίφαλο, μπαχάρι, φύλλα δάφνης, ντομάτες και πιπεριές Φλωρίνης ή πάστα πιπεριάς Φλωρίνης. Ο κόκορας βράζεται σε μια νόστιμη σάλτσα κόκκινου κρασιού μέχρι το κρέας να γίνει εξαιρετικά τρυφερό και αρωματικό. Το καλοκαίρι, η σάλτσα είναι ελαφριά, ενώ το χειμώνα είναι συνήθως πολύ πιο πηχτή. Παραδοσιακά, το πιάτο σερβίρεται με ζυμαρικά που μοιάζουν με σπαγγέτι και τριμμένο κεφαλοτύρι. Συνήθως παρασκευάζεται για το κυριακάτικο μεσημεριανό γεύμα ή για ειδικές περιστάσεις όπως τα Χριστούγεννα. Συνιστάται να συνοδεύσετε τον κόκορα κράσατο με ένα ποτήρι από το ίδιο κρασί στο οποίο μαγειρεύτηκε ο κόκορας» γράφει το Taste Atlas.

Taste Atlas: Τα 20 καλύτερα πιάτα με κοτόπουλο στον κόσμο

Ακολουθεί η λίστα του Taste Atlas με τα 20 καλύτερα πιάτα με κοτόπουλο στον κόσμο: