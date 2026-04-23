Taste Atlas: Η «μη αναμενόμενη» ελληνική συνταγή με κοτόπουλο που εντάσσει στα καλύτερα πιάτα του κόσμου

Το TasteAtlas παρουσίασε μια λίστα με τα 50 καλύτερα πιάτα που έχουν βάση το κοτόπουλο από όλο τον κόσμο, περιλαμβάνοντας δύο ελληνικά πιάτα.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται το νοτιοκορεατικό Chikin, στη δεύτερη το περουβιανό Pollo a la Brasa και στην τρίτη το φιλιππινέζικο Inasal na Manok, όλα με πολύ υψηλές βαθμολογίες.

Ανάμεσα σε δεκάδες γνωστές και άγνωστες συνταγές από όλο τον κόσμο, εμφανίζεται και η Ελλάδα – με το πρώτο πιάτο της λίστας να αποτελεί, ίσως, επιλογή «έκπληξη».

Ο κόκορας κρασάτος είναι το πιάτο που κατατάσσεται στη 16η θέση της λίστας – ένα φαγητό βαθιά ριζωμένο στην παραδοσιακή κουζίνα, με έντονη γεύση, πλούσια σάλτσα και χαρακτήρα που θυμίζει οικογενειακό τραπέζι.

Λίγο πιο κάτω, στην 34η θέση, συναντάται μια πιο γνώριμη επιλογή για το ελληνικό κοινό: το κοτόπουλο με πατάτες στον φούρνο, που παραμένει σταθερά ένα από τα πιο αγαπημένα σπιτικά φαγητά.

Η παρουσία του κοκκινιστού κόκορα στη λίστα του TasteAtlas θα μπορούσε να μεταφραστεί ως απόδειξη ότι, πέρα από τα «κλασικά» και τα viral πιάτα, η ουσία της ελληνικής κουζίνας εξακολουθεί να κρύβεται στις πιο απλές και αυθεντικές συνταγές.