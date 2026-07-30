Taste Atlas: Το ελληνικό πιάτο με χοιρινό που είναι πρώτο στη λίστα

Ένα ελληνικό πιάτο με χοιρινό βρίσκεται πρώτο στη σχετική λίστα του Taste Atlas, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε 50 συνταγές που δημοσίευσε η διαδικτυακή πλατφόρμα.

Ο λόγος για το κοντοσούβλι, το παραδοσιακό ελληνικό πιάτο που παρασκευάζεται από μεγάλα κομμάτια χοιρινού κρέατος, τα οποία μαρινάρονται σε μείγμα από μυρωδικά και μπαχαρικά και στη συνέχεια ψήνονται αργά σε σούβλα.

Η μαρινάδα συνήθως περιλαμβάνει σκόρδο, ρίγανη, θυμάρι, δεντρολίβανο, πάπρικα, ελαιόλαδο, χυμό λεμονιού και κόκκινο κρασί.

Taste Atlas: Πώς παρασκευάζεται και σερβίρεται το κοντοσούβλι

Αφού μαριναριστεί, το κρέας περνιέται σε μεγάλη σούβλα και ψήνεται αργά πάνω από κάρβουνα ή ανοιχτή φωτιά, αποκτώντας τραγανή, καλοψημένη κρούστα εξωτερικά και ζουμερή, τρυφερή υφή στο εσωτερικό.

Σερβίρεται συνήθως κομμένο σε χοντρές φέτες και συνοδεύεται από πίτα, τζατζίκι, χωριάτικη σαλάτα ή άλλες παραδοσιακές γαρνιτούρες.

Παλαιότερα το κοντοσούβλι συνδεόταν κυρίως με το πασχαλινό τραπέζι, σήμερα όμως αποτελεί αγαπημένο έδεσμα που βρίσκεται όλο τον χρόνο στα μενού ελληνικών ταβερνών και ψητοπωλείων.

Με πληροφορίες από Taste Atlas