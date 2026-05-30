Taste Atlas: 9 ελληνικά φαγητά που έχει ξεχωρίσει στις λίστες του

Η θέση της ελληνικής κουζίνας ανάμεσα στις πιο αγαπημένες του κόσμου παραμένει διαχρονικά ισχυρή, με ελληνικές γεύσεις και παραδοσιακά πιάτα να ξεχωρίζουν συνεχώς σε διεθνείς λίστες και αφιερώματα.

Ένας από τους δημοφιλείς γαστρονομικούς οδηγούς, το Taste Atlas έχει συμπεριλάβει κατά καιρούς αρκετά ελληνικά πιάτα στις λίστες του, αναδεικνύοντας τη μοναδικότητα και τη μεγάλη παράδοση της ελληνικής κουζίνας.

Ακολουθούν εννέα ελληνικά πιάτα που έχουν ξεχωρίσει μέσα από τις λίστες που έχει δημοσιεύσει τα τελευταία χρόνια.

Από κλασικές οικογενειακές συνταγές μέχρι γεύσεις που έχουν ταυτιστεί με την ελληνική ταυτότητα και τη μεσογειακή διατροφή, η λίστα αποτυπώνει τη διαχρονική αξία της ελληνικής γαστρονομίας.

Το καλύτερο τυλιχτό

Όταν το Τaste Atlas δημοσίευσε τη λίστα με τα καλύτερα τυλιχτά στον κόσμο, στην κορυφή της κατέταξε τον γύρο, με γεύσεις από Νότια Κορέα, Τουρκία και Μεξικό να ακολουθούν.

«Ο γύρος είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ελληνικά πιάτα street food, που αποτελείται από κρέας όπως χοιρινό και κοτόπουλο (στην Ελλάδα) ή αρνί και μοσχάρι (δημοφιλές σε άλλες χώρες) μαγειρεμένο σε κάθετη σούβλα. Το κρέας κόβεται σε λεπτές φέτες και στη συνέχεια τοποθετείται συνήθως σε πίτα μαζί με σάλτσες όπως τζατζίκι και λαχανικά όπως ντομάτες, κρεμμύδια, μαρούλι και αγγούρια. Ο γύρος προέρχεται από την ελληνική λέξη ''γυρίζω'', αναφερόμενος στη συνεχώς περιστρεφόμενη κάθετη σούβλα στην οποία μαγειρεύεται το κρέας. Κάποιοι πιστεύουν ότι ο γύρος προήλθε από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν οι στρατιώτες του σουβλίζαν το κρέας στα σπαθιά τους και το μαγείρευαν πάνω σε φωτιά» γράφει το Taste Atlas για τον γύρο.

Το καλύτερο ελληνικό μοσχάρι

Σε άλλη λίστα για τα 10 καλύτερα πιάτα με μοσχάρι στον κόσμο, το σοφρίτο από την Κέρκυρα κατέλαβε την 7η θέση.

«Το σοφρίτο είναι ένα πιάτο που αποτελείται από τρυφερά κομμάτια βοδινού ή μοσχαρίσιου κρέατος που αλείφονται ελαφρά και στη συνέχεια σοτάρονται αργά σε μια γευστική σάλτσα με βάση το λευκό κρασί, το οποίο επιπλέον καρυκεύεται με σκόρδο, μαϊντανό και ξύδι. Αν και θεωρείται λιχουδιά που προέρχεται από την Κέρκυρα, απολαμβάνεται ευρέως σε όλη τη χώρα. Επειδή ο όρος σοφρίτο προέρχεται από την ιταλική γλώσσα, που σημαίνει σοτάρω, και ολόκληρο το νησί βρισκόταν υπό βενετσιάνικη κυριαρχία για αιώνες, πιστεύεται ότι το πιάτο εμπνεύστηκε από την παραδοσιακή βενετσιάνικη κουζίνα. Το ελληνικό σοφρίτο συνήθως συνοδεύεται από ρύζι, πατάτες ή τραγανό ψωμί» σχολίασε το Taste Atlas για το σοφρίτο.

Το καλύτερο τυρί είναι ελληνικό

Σε ακόμη παλιότερη λίστα, όταν κατέτασσε τα καλύτερα τυριά στον κόσμο, η Ελλάδα είχε την πρωτιά.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται το σαγανάκι.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Taste Atlas, το σαγανάκι ήταν -τουλάχιστον το 2024- το καλύτερο πιάτο με τυρί στον κόσμο, με βαθμολογία 4,6, με άριστα το πέντε.

«Το σαγανάκι είναι ένα εξαιρετικά δημοφιλές ελληνικό ορεκτικό όπου διάφορα λαχανικά, κρέατα ή θαλασσινά, όπως γαρίδες ή μύδια, τυλίγονται σε τυρί και στη συνέχεια τηγανίζονται ή τσιγαρίζονται. Το τυρί μπορεί να παρασκευαστεί και μόνο του, χωρίς κανένα συνοδευτικό. Στη συνέχεια ψήνεται στο τηγάνι μέχρι να αποκτήσει την χαρακτηριστική χρυσαφένια κρούστα του», αναφέρει ο γαστρονομικός οδηγός.

Δύο ελληνικές σούπες στις 100 καλύτερες του κόσμου

Στη λίστα του με τις 100 καλύτερες σούπες στον κόσμο, το Taste Atlas συμπεριέλαβε δύο ελληνικές. Στη συγκεκριμένη λίστα, η Ελλάδα κατέχει την 24η θέση και την 48η με την ψαρόσουπα και την κακαβιά αντίστοιχα.

«Η ελληνική ψαρόσουπα είναι ένα απλό πιάτο που αποτελείται από ψάρια, συνήθως τις ποικιλίες με σφιχτή σάρκα όπως μπαρμπούνι, λυθρίνι, μπακαλιάρο, ποσέ με λαχανικά. Τις περισσότερες φορές είναι ένας συνδυασμός καρότων, σέλινου και κρεμμυδιών, ή πράσου, σκόρδου και πατάτας. Μόλις μαγειρευτεί, το ψάρι αφήνεται στην άκρη ενώ ο ζωμός βράζει με ρύζι. Πολύ συχνά, ένα αυγό χτυπημένο με χυμό λεμονιού ανακατεύεται στον ζωμό, με την ψαρόσουπα να αποτελεί ένα χορταστικό, αλλά εκπληκτικά ελαφρύ πιάτο» έγραψε το Taste Atlas για την ψαρόσουπα που είναι στην 24η θέση.

«Η κακαβιά είναι μια παραδοσιακή σούπα. Στην αρχική της μορφή, ήταν ένα ταπεινό πιάτο, που συνήθως φτιάχνεται με μικρά ψάρια που έμεναν από την ημερήσια ψαριά. Τα πρόσθετα συστατικά περιλάμβαναν οτιδήποτε υπήρχε διαθέσιμο, συνήθως κρεμμύδια, πατάτες, ελαιόλαδο και καρυκεύματα. Λέγεται ότι οι ψαράδες συνήθιζαν επίσης να προσθέτουν μια μικρή ποσότητα θαλασσινού νερού στη σούπα. Το όνομα του πιάτου προέρχεται από το κακάβι, την κατσαρόλα στην οποία μαγειρεύονταν παραδοσιακά. Οι σύγχρονες ερμηνείες του πιάτου δεν χρησιμοποιούν απαραίτητα τις μικρότερες και φθηνότερες ποικιλίες ψαριών όπως γινόταν στα πρώτα χρόνια, αλλά οι συνταγές εξακολουθούν να είναι ευέλικτες και μπορεί ακόμη και να περιλαμβάνουν οστρακοειδή, διάφορα βότανα και λαχανικά όπως ντομάτες, καρότα ή σέλινο. Το ψάρι στην κακαβιά πρέπει πάντα να μαγειρεύεται ολόκληρο και η σούπα συνήθως σερβίρεται με λεμόνι στο πλάι. Μια ελαφρώς διαφορετική εκδοχή που παραδοσιακά χρησιμοποιεί περισσότερα λαχανικά είναι γνωστή ως ψαρόσουπα» ανέφερε το Taste Atlas για την κακαβιά που είναι στην 48η θέση.

Η καλύτερη γαρίδα είναι από τη Σύμη

Για τον δημοφιλή γαστρονομικό οδηγό, η Ελλάδα κατέχει την πρωτιά στη λίστα με τα καλύτερα πιάτα που έχουν βάση τη γαρίδα.

Συγκεριμένα, στην κορυφή έχει εντάξει το γαριδάκι από τη Σύμη με βαθμολογία 4,6 ενώ τη λίστα συμπληρώνουν γεύσεις από Μεξικό, Ισπανία, Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία και Βραζιλία. Μάλιστα, στη λίστα τα τέσσερα από τα 10 πιάτα είναι από το Μεξικό.

«Μια θαλασσινή λιχουδιά του ελληνικού νησιού της Σύμης, το συμιακό γαριδάκι ή γαρίδα Σύμης είναι μια μοναδική ποικιλία μικροσκοπικών γαρίδων που ζουν στη θάλασσα γύρω από το νησί. Φωτεινά κόκκινα, ντελικάτα και γλυκά, τα μικρά γαριδάκια είναι γεμάτα γεύση, γεγονός που τα έχει κάνει διάσημα σε όλη τη χώρα και όχι μόνο. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να απολαύσετε αυτές τις μικροσκοπικές γαρίδες είναι το τραγανό τηγάνισμα σε ελαιόλαδο και σκόρδο, συνήθως καρυκευμένο μόνο με αλάτι και πιπέρι. Λόγω της φύσης τους, οι τηγανητές γαρίδες συνήθως τρώγονται ολόκληρες.

Μερικές φορές μπορούν να καλυφθούν με αλεύρι και κορν φλάουρ πριν το τηγάνισμα και συνήθως δεν εμπλουτίζονται με άλλα αρώματα ή σάλτσες, εκτός από μια προαιρετική δόση λεμονιού. Οι τηγανητές γαρίδες Σύμης αποτελούν έναν εξαιρετικό μεζέ μαζί με ένα ποτήρι ούζο ή τοπική ρακή. Στη Σύμη, μια ημέρα είναι αφιερωμένη σε αυτές τις ξεχωριστές γαρίδες, που γιορτάζεται κάθε χρόνο τον Αύγουστο» γράφει το Taste Atlas.

Η καλύτερη σαλάτα του κόσμου είναι ελληνική, και δεν είναι η χωριάτικη

Σε άλλη λίστα -αυτή τη φορά- με τις καλύτερες σαλάτες του κόσμου για το Taste Atlas, οι πρώτες δύο θέσεις ανήκουν σε πιάτα από την Ελλάδα.

Ο ντάκος και η χωριάτικη καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση αντίστοιχα.

Μάλιστα, στον κατάλογο με τις 50 καλύτερες σαλάτες, οι τέσσερις είναι ελληνικές ενώ υπάρχουν δύο ακόμη στην 63η και την 70η θέση.

Οι ελληνικές σαλάτες που είναι στη λίστα του Taste Atlas:

Ντάκος στην 1η θέση

Χωριάτικη στη 2η θέση

Χόρτα στην 27η θέση

Πατατοσαλάτα στην 40η θέση

Παντζαροσαλάτα στην 63 θέση

Τονοσαλάτα στην 70 θέση

Η μοναδική ελληνική σως στη λίστα με τις 50 καλύτερες

Στη λίστα που δημοσίευσε το Taste Atlas με τις 50 καλύτερες σως, η πρώτη 20άδα μάλιστα, έχει «άρωμα» ελληνικό καθώς στην 18η θέση είναι το τζατζίκι. Επίσης, στην 53η θέση είναι το αυγολέμονο, ενώ αξίζει να σηεμιωθεί, ότι πέντε από τις δέκα πρώτες σως που θεωρούνται οι καλύτερες στον κόσμο, είναι από την Ιταλία.

«Το τζατζίκι είναι ελληνικό και παρασκευάζεται από γιαούρτι, αγγούρια, σκόρδο και πολλά βότανα και μπαχαρικά όπως άνηθο, δυόσμο ή μαϊντανό. Συνήθως σερβίρεται ως σάλτσα που συνοδεύει πολλά πιάτα με κρέας, ως απλό ντιπ ή ως ορεκτικό. Το όνομά του προέρχεται από την τουρκική λέξη cacik, που δηλώνει ένα πολύ παρόμοιο ντιπ, αν και ορισμένοι θεωρούν ότι το τζατζίκι προήλθε από το ινδικό ντιπ raita.

Το τζατζίκι σερβίρεται πάντα κρύο και είναι ιδιαίτερα δημοφιλές να το σερβίρετε με πιάτα όπως γύρο και σουβλάκι. Συχνά, σερβίρεται με πίτα ως μέρος του πρώτου πιάτου ενός μεγάλου γεύματος. Με την τεράστια απήχησή του και το γεγονός ότι είναι ένα από τα καλύτερα καλοκαιρινά ντιπ, δεν είναι παράξενο που υπάρχουν πολλές τοπικές παραλλαγές του τζατζικιού, σε χώρες όπως το Ιράν, το Ιράκ, η Τουρκία, η Κύπρος, η Βουλγαρία και η Σερβία» γράφει το Taste Atlas.

Η Ελλάδα στην κορυφή της λίστας με τα καλύτερα πιάτα με χοιρινό

Το ελληνικό κοντοσούβλι αναδείχθηκε ως το κορυφαίο πιάτο με χοιρινό κρέας στον κόσμο, σύμφωνα με άλλη κατάταξη του Taste Atlas, στην οποία είχε παρουσιάσει τα 100 καλύτερα πιάτα με βάση το χοιρινό.

Το παραδοσιακό κοντοσούβλι, που συγκέντρωσε 4,7 στα 5 αστέρια, ξεχώρισε για τη μοναδική γεύση του και την αυθεντική τεχνική προετοιμασίας του.

Εκτός από το κοντοσούβλι, η λίστα περιλαμβάνει δύο ακόμη ελληνικά πιάτα: