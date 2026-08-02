Τάσος Χαλκιάς για σπίτι στο Πόρτο Γερμενό: «Έχυσα αίμα να το φτιάξω και καταστράφηκε»

Ο ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς περιλαμβάνεται στους ανθρώπους που επλήγησαν από την καταστροφική φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, στη δυτική Αττική.

Η εξοχική κατοικία του ηθοποιού καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, με την είδηση να γίνεται γνωστή από ανάρτηση του γιου του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Άρη Χαλκιά.

Ο Τάσος Χαλκιάς μίλησε στον ΣΚΑΪ για τις ζημιές στο εξοχικό του σπίτι, αναφέροντας τα εξής: «Οι άνθρωποι της εργασίας και του μόχθου, ό,τι αποκτούν, το αποκτούν με κόπο. Έτσι είναι άλλα 200 σπίτια μαζί με το δικό μου που καήκανε και θα πρέπει να μιλήσουν και αυτοί».

«Για εμένα ήταν ένα χτισμένο έργο, τίποτα άλλο. Έχυσα το αίμα μου για να κάνω αυτό το σπίτι, τώρα πήγε στράφι το χυμένο μου αίμα, τίποτα άλλο. Είναι κάτι προσωπικό, αφορά τον προσωπικό μου μόχθο, την προσωπική μου ψυχική διάθεση, την προσωπική μου υγεία και εν γένει τον οργανισμό μου» συμπλήρωσε ο Τάσος Χαλκιάς.

Τάσος Χαλκιάς: Η ανάρτηση του γιου του

Την είδηση έκανε γνωστή ο γιος του, Άρης Χαλκιάς, ο οποίος δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία από το καμένο σπίτι.

Στην ανάρτησή του περιέγραψε την απώλεια ως το τέλος μιας οικογενειακής ιστορίας 52 ετών, σημειώνοντας ότι μαζί με το σπίτι χάθηκαν αναμνήσεις, παιδικά και εφηβικά χρόνια, αλλά και οι οικονομίες μιας ζωής.

«Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα. Όλα στάχτη σε μια νύχτα», έγραψε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η οικογένεια βιώνει μια μορφή πένθους, προσθέτοντας πως οι ευθύνες και οι εξηγήσεις θα αναζητηθούν αργότερα.

«Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό. Εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία. Οι ευθύνες, οι εξηγήσεις, όλα στην ώρα τους. Τώρα και για λίγο, πένθος», κατέληξε.