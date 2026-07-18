Ταχιάος για Κυψέλη: «Όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο»

Την κατανόησή του για την ανησυχία των κατοίκων της Κυψέλης εξέφρασε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, αναφερόμενος στις ρωγμές που εμφανίστηκαν σε κατοικίες κατά τη διάρκεια των εργασιών διάνοιξης της νέας γραμμής του Μετρό.

Όπως τόνισε, με βάση τα έως τώρα στοιχεία, δεν προκύπτει ζήτημα στατικής επάρκειας των κτιρίων, ενώ διαβεβαίωσε ότι όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο του έργου, σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews, ο κ. Ταχιάος διευκρίνισε ότι το υλικό που αναβλύζει στην επιφάνεια δεν είναι τσιμέντο, αλλά ειδικός πολτός που χρησιμοποιείται κατά τη διάνοιξη της σήραγγας. Όπως εξήγησε, ο πολτός εγχέεται στην κεφαλή του μετροπόντικα, ώστε να εξισορροπείται η πίεση των υπερκείμενων κατασκευών κατά την εκσκαφή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, λόγω των ιδιαίτερων γεωτεχνικών συνθηκών της περιοχής προέκυψαν φαινόμενα που δεν είχαν προβλεφθεί στις αρχικές μελέτες.

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι το φαινόμενο φαίνεται να έχει σταματήσει, καθώς πίσω από την κεφαλή του μετροπόντικα κατασκευάζεται άμεσα η μόνιμη επένδυση της σήραγγας με δακτυλίους. Παράλληλα, ανέφερε ότι στελέχη της Ελληνικό Μετρό και του αναδόχου έχουν ήδη πραγματοποιήσει αυτοψίες στα επηρεαζόμενα κτίρια και έχουν εκδώσει τις πρώτες σχετικές βεβαιώσεις για τους κατοίκους που το ζήτησαν.

Όπως είπε, οι μέχρι στιγμής έλεγχοι δεν δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας σε καμία οικοδομή, ωστόσο θα ακολουθήσουν πραγματογνωμοσύνες, ώστε να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα για την κατάσταση κάθε κτιρίου. «Δεν πρέπει να μείνουμε στη θεωρία, αλλά να δούμε τα πραγματικά περιστατικά και τι ακριβώς συμβαίνει στο πεδίο», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, ο κ. Ταχιάος επανέλαβε ότι η αποκατάσταση των ζημιών αποτελεί ευθύνη του αναδόχου του έργου. «Τα πάντα θα πληρωθούν από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουμε ότι οι βλάβες θα αποκατασταθούν πλήρως και δεν θα υπάρξει καμία έκπτωση σε αυτό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι τελικές απαντήσεις για την κατάσταση των κτιρίων θα δοθούν μετά την ολοκλήρωση όλων των τεχνικών ελέγχων.

Λέκκας για Κυψέλη: Οι ρωγμές δεν σχετίζονται με σεισμική δραστηριότητα

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, εμφανίστηκε επίσης καθησυχαστικός, επισημαίνοντας ότι οι ρωγμές δεν σχετίζονται με σεισμική δραστηριότητα, αλλά με τις ιδιαίτερες γεωλογικές συνθήκες της περιοχής και τις εργασίες διάνοιξης της σήραγγας του Μετρό.

Ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι το φαινόμενο είχε ξεκινήσει ήδη από τον περασμένο Μάρτιο, όταν παρατηρήθηκαν αναβλύσεις ειδικού υλικού και λάσπης στην επιφάνεια, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις έφτασαν ακόμη και στο εσωτερικό κατοικιών. Όπως ανέφερε, το υλικό ανέβηκε στην επιφάνεια μέσω ασυνεχειών του υπεδάφους κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ επισήμανε ότι, αν και ο αθηναϊκός σχιστόλιθος θεωρείται γενικά σταθερό πέτρωμα, κατά τόπους παρουσιάζει διαρρήξεις και αποσάθρωση, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες σε μεγάλα τεχνικά έργα. Όπως είπε, οι συγκεκριμένες γεωλογικές ιδιαιτερότητες δεν είχαν αποτυπωθεί επαρκώς στις αρχικές μελέτες.

«Σε ένα τόσο μεγάλο τεχνικό έργο πρέπει να υπάρχει πλήρης γνώση των γεωλογικών συνθηκών, ώστε να προλαμβάνονται πιθανές αστοχίες», τόνισε.

Αναφερόμενος στην ανησυχία των κατοίκων, ο κ. Λέκκας σημείωσε ότι είναι απολύτως δικαιολογημένη, διευκρινίζοντας ωστόσο πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έχει επηρεαστεί η στατική επάρκεια των κτιρίων. Όπως υπογράμμισε, απαιτείται άμεση και λεπτομερής διερεύνηση της κατάστασης, ώστε οι εργασίες του Μετρό να συνεχιστούν με απόλυτη ασφάλεια και να διασφαλιστεί η προστασία των κατοίκων και των περιουσιών τους.