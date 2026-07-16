Ταχιάος για έργα Μετρό στην Κυψέλη: «Δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας των κτιρίων»

Ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, παραχώρησε συνέντευξη σχετικά με τις ρωγμές που παρατηρήθηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη, μετά από εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό.

Ο Νίκος Ταχιάος διαβεβαίωσε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι οι βλάβες που έχουν παρατηρηθεί σε κτίρια της Κυψέλης από τα έργα του μετρό θα αποκατασταθούν με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας.

Ξεκαθάρισε επίσης πως, βάσει των αυτοψιών που έχουν πραγματοποιήσει οι μηχανικοί της Ελληνικό Μετρό και της αναδόχου κοινοπραξίας, δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας των κτιρίων. Από εκεί και πέρα, οι βλάβες που έχουν παρατηρηθεί φαίνεται ότι είναι απολύτως αναστρέψιμες και βεβαίως, αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου να τις αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες.

Τι είπε ο Νίκος Ταχιάος για τις ρωγμές στην Κυψέλη

ΕΡ: Κύριε υφυπουργέ, πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα με τις ρωγμές που προκλήθηκαν σε κτίρια της Κυψέλης από τα έργα της Γραμμής 4 του Μετρό και τι έχετε να πείτε στους κατοίκους που ανησυχούν;

ΑΠ: Καταρχάς, κι εγώ αν έβλεπα μια ρωγμή στο σπίτι μου θα ανησυχούσα και θα διαμαρτυρόμουν. Συνεπώς, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τις αντιδράσεις των κατοίκων.

Αυτό που μπορώ να πω, βάσει των αυτοψιών που έχουν πραγματοποιήσει οι μηχανικοί της Ελληνικό Μετρό και της αναδόχου κοινοπραξίας, είναι ότι δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας των κτιρίων. Από εκεί και πέρα, οι βλάβες που έχουν παρατηρηθεί φαίνεται ότι είναι απολύτως αναστρέψιμες και βεβαίως, αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου να τις αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες.

Σε κάθε περίπτωση το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει δώσει οδηγία στην Ελληνικό Μετρό να εξαντλήσει όλα τα μέσα ώστε οι πολίτες που έχουν επηρεαστεί να είναι σίγουροι ότι κατοικούν ή εργάζονται σε ασφαλή κτήρια.

ΕΡ: Ποιες ενέργειες έγιναν από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, από τη στιγμή που διαπιστώθηκε το πρόβλημα και πώς εξελίσσεται σήμερα η τεχνική διερεύνηση;

ΑΠ: Από την πρώτη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική διερεύνηση, προκειμένου να επιλεγεί η λύση που θα επιτρέψει την ασφαλή συνέχιση του έργου χωρίς να επαναληφθούν αντίστοιχα φαινόμενα.

Η πραγματικότητα είναι ότι, μολονότι πριν από την έναρξη κατασκευής του έργου είχαν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες γεωτεχνικές έρευνες και είχε διερευνηθεί το εδαφικό προφίλ αλλά και η κατάσταση των κτιρίων που επηρεάζονται από τη διέλευση της σήραγγας, οι ειδικές συνθήκες που εντοπίστηκαν στην περιοχή της Κυψέλης ήταν αδύνατο να διαπιστωθούν κατά τη φάση εκείνη και, ως εκ τούτου, αποτέλεσαν ένα μη προβλέψιμο γεγονός. Στα υπόγεια έργα κάτι τέτοιο δεν είναι σπάνιο.

ΕΡ: Πιστεύετε ότι το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί άμεσα; Υπάρχει σήμερα χρονοδιάγραμμα για την επανεκκίνηση της διάνοιξης στο τμήμα Κυψέλη - Ευελπίδων;

ΑΠ: Ο μετροπόντικας έχει σταματήσει εδώ και περισσότερο από δύο μήνες και οι εργασίες θα επανεκκινήσουν μόνο όταν θα είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα για την ασφάλεια των υπερκείμενων κατασκευών. Μάλιστα έχουν ήδη κινητοποιηθεί Έλληνες και ξένοι εμπειρογνώμονες για να συνδράμουν στην υιοθέτηση της βέλτιστης λύσης. Και έχουμε ήδη εικόνα των προτάσεών τους.

Εκείνο, όμως, που θέλω να τονίσω είναι ότι πρέπει να αποκατασταθεί και το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων που επηρεάζονται.

ΕΡ: Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό ή υπάρχει ανησυχία ότι αντίστοιχα φαινόμενα θα μπορούσαν να εμφανιστούν και σε άλλα σημεία του έργου; Αποδίδετε ευθύνες στην ανάδοχο εταιρεία;

ΑΠ: Η εταιρεία που κατασκευάζει τη σήραγγα διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία σε μεγάλα υπόγεια τεχνικά έργα.

Δεν είμαι σε θέση να αποδώσω ευθύνες στην παρούσα φάση, ούτε είναι αυτή η δουλειά μου αυτή τη στιγμή. Το πιθανότερο είναι, αναζητώντας ευθύνες να χάσουμε την ουσία και τον χρόνο μας. Εκείνο που έχω πειστεί είναι ότι οι συνθήκες που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή δεν μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί. Πρόκειται για ένα μη προβλέψιμο γεγονός, όπως ανέφερα και προηγουμένως.

Γνωρίζαμε ότι στην περιοχή το γεωτεχνικό προφίλ ήταν απαιτητικό και αυτό είχε ληφθεί υπ’ όψιν στις μελέτες. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι θα εκδηλωνόταν το συγκεκριμένο ή παρόμοιο φαινόμενο.

ΕΡ: Το περιστατικό της Κυψέλης οδηγεί σε επανεξέταση του σχεδιασμού ή των γεωτεχνικών δεδομένων και στα υπόλοιπα τμήματα της Γραμμής 4;

ΑΠ: Τα γεωτεχνικά δεδομένα αντιμετωπίζονται πάντοτε δυναμικά, γιατί κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με απόλυτη βεβαιότητα, πόσω δε μάλλον να προβλέψει τις εκπλήξεις που μπορεί να κρύβει το υπέδαφος.

Τα πρωτόκολλα ασφαλείας και οι διαδικασίες παρακολούθησης παραμένουν τα ίδια, όμως κάθε νέο στοιχείο αξιολογείται και ενσωματώνεται στη διαχείριση του έργου.

ΕΡ: Έχετε επισημάνει ότι στο έργο χρησιμοποιούνται μετροπόντικες τελευταίας γενιάς. Γιατί, λοιπόν, δεν αποφεύχθηκε αυτό το περιστατικό;

ΑΠ: Ακριβώς επειδή χρησιμοποιούνται αυτά τα TBM, η εξέλιξη του φαινομένου ήταν περιορισμένη.

Με τη χρήση εδαφικού πολφού, δηλαδή ενός μείγματος σε υγρή μορφή, το οποίο εκχέεται από την κεφαλή του μηχανήματος, τα TBM εξισορροπούν τις πιέσεις του εδάφους στις υπερκείμενες κατασκευές, οπότε η πρόληψη φαινομένων όπως αυτά που έχουμε δει στο παρελθόν είναι πάρα πολύ έγκαιρη και η επίδρασή τους πολύ μικρή.

Και μην ξεχνάμε ότι η παρακολούθηση των μικρομετακινήσεων, είτε αυτές αφορούν το έδαφος, είτε τα κτίρια, γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Υπάρχουν συγκεκριμένα όρια συναγερμού και, μόλις αυτά ξεπεραστούν, ενεργοποιούνται αμέσως οι προβλεπόμενες διαδικασίες αντιμετώπισης.

ΕΡ: Γιατί χρειάστηκε να υπάρξει παρέμβαση του Δήμου Αθηναίων και του Δημάρχου;

ΑΠ: Η κινητοποίηση της Ελληνικό Μετρό και του αναδόχου ήρθε από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκε το πρόβλημα. Όπως σας είπα, έχουν ήδη ληφθεί μέτρα και έχουν γίνει και αποκαταστάσεις.

Η Ελληνικό Μετρό - και αυτή είναι η οδηγία που έχει λάβει από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών -είναι απολύτως ανοιχτή στην ενημέρωση τόσο των κατοίκων μεμονωμένα όσο και των αρμόδιων αρχών, συμπεριλαμβανομένου προφανώς, και του Δήμου Αθηναίων.

Θα ήθελα, όμως, να επισημάνω ότι πρώτα ενημερώνεται κανείς για τα πραγματικά δεδομένα, στη συνέχεια διαμορφώνει άποψη και μόνο στο τέλος αναζητούνται ευθύνες, εφόσον αυτό έχει νόημα. Ειδικά όταν αυτό εμπλέκει και τις δικαστικές αρχές. Άλλωστε, αν υπάρχει λόγος, αυτές μπορούν να παρέμβουν αυτεπάγγελτα.

ΕΡ: Αν ένας κάτοικος διαπιστώσει σήμερα μια νέα ρωγμή στην κατοικία του, ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει;

ΑΠ: Η παρουσία στην περιοχή, της Ελληνικό Μετρό και του αναδόχου του έργου, είναι συνεχής. Μόλις υπάρχει σχετική ενημέρωση από τον ενδιαφερόμενο στο πιο κοντινό εργοτάξιο, λαμβάνονται όλα τα μέτρα και ενεργοποιούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Και θα επαναλάβω ότι, κάθε βλάβη η οποία οφείλεται στο έργο, αποκαθίσταται υποχρεωτικά από τον ανάδοχο. Δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση του πολίτη. Κυρίως δεν θέλουμε να υπάρχει και καμία ψυχολογική επιβάρυνσή του, ειδικά από την κατασκευή ενός έργου που θα ανεβάσει την παροχή δημόσιας συγκοινωνίας στην Αθήνα στο πιο σύγχρονο ποιοτικά και τεχνολογικά επίπεδο.

Κυψέλη: Η ανακοίνωση της «Ελληνικό Μετρό»

«Η κατασκευή της σήραγγας της Γραμμής 4 του μετρό εκτελείται σε πλήρη συμμόρφωση με τα πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας για την κατασκευή σηράγγων σε αστικό περιβάλλον.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από το TBM Αθηνά η διάνοιξη στο τμήμα «Γουδή – Ευαγγελισμός» και έχει ξεκινήσει η αποσυναρμολόγησή του. Στο τμήμα «Άλσος Βεΐκου – Ευαγγελισμός» επιχειρεί το TBM Νίκη, το οποίο έχει διέλθει κάτω από την πλατεία της Κυψέλης με κατεύθυνση προς τα δικαστήρια.

Κατά τη διάνοιξη εφαρμόζεται ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης και διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει:

συνεχή, 24ωρη ενόργανη παρακολούθηση των υπερκείμενων κατασκευών που βρίσκονται εντός της ζώνης επιρροής της διέλευσης του TBM,

προκαθορισμένο σχέδιο ενεργειών, το οποίο ενεργοποιείται προληπτικά όταν οι καταγραφόμενες μετακινήσεις προσεγγίζουν τα προκαθορισμένα όρια συναγερμού.

Από τις 08/05/26 οι εργασίες του TBM έχουν ανασταλεί καθώς διαπιστώθηκαν μη αναμενόμενες και ανιχνεύσιμες συνθήκες στο ιδιαίτερο ασθενές γεωλογικό υπόβαθρο που είχε ήδη μελετηθεί, κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου. Η επιλογή αυτή ήταν συνέπεια της διαπίστωσης μετακινήσεων που υπερέβαιναν αυτές που είχαν προβλεφθεί στη μελέτη. Τα στελέχη της Ελληνικό Μετρό και του Αναδόχου έχουν επισκεφτεί από την πρώτη στιγμή όλα τα κτίρια, έχουν κάνει αυτοψίες και έχουν ενημερώσει τους ενοίκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος.

Επισημαίνεται ότι, βάσει των μέχρι σήμερα στοιχείων από τους σχετικούς ελέγχους, σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού, ενώ από την ενόργανη παρακολούθηση δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου.

Παράλληλα, ο Ανάδοχος του έργου ως οφείλει έχει ήδη δρομολογήσει και εκτελεί, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους των κτιρίων.

Κατόπιν εντολής της Ελληνικό Μετρό προς τον Ανάδοχο του έργου και προκειμένου να επανεκκινήσουν οι εργασίες του TBM, βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική διερεύνηση με τη συνδρομή ανεξάρτητων εξειδικευμένων τεχνικών συμβούλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρέπει δε να επισημανθεί ότι τα TBM (Μετροπόντικες) του έργου είναι μηχανήματα τελευταίας γενιάς, σχεδιασμένα για εκσκαφή σηράγγων σε ιδιαίτερα εδάφη με δυνατότητα συνεχούς ελέγχου και προσαρμογής στις εκάστοτε γεωτεχνικές συνθήκες.

Η Ελληνικό Μετρό διαθέτει υπερτριακονταετή εμπειρία στη διάνοιξη σηράγγων σε αστικό περιβάλλον και στο έργο Κατασκευής της Γραμμής 4, έχει υιοθετήσει την πιο σύγχρονη τεχνογνωσία κατασκευής μετρό. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σε θέση να διαβεβαιώνει ότι η ασφάλεια αποτελεί την ύψιστη και απολύτως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του σχεδιασμού και της επιχειρησιακής λειτουργίας της».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ