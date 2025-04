Taco Bell: Ανοίγει το πρώτο κατάστημα στην Ελλάδα

Το πρώτο κατάστημα Taco Bell στην Ελλάδα ανοίγει το καλοκαίρι

Η αλυσίδα εστιατορίων Taco Bell, με έμπνευση από τη μεξικάνικη κουζίνα, ετοιμάζεται να ανοίξει το πρώτο εστιατόριό της στην Αθήνα μέσα στο καλοκαίρι.

«Στα Taco Bell, είμαστε παγκοσμίως γνωστοί για τις τολμηρές γεύσεις και τις μοναδικές εμπειρίες απόλαυσης που παρέχουμε στα εστιατόριά μας», δήλωσε ο Chet Patel, Chief Marketing Officer της Taco Bell UK & Europe. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε το TACO BELL στην Ελλάδα και ανυπομονούμε να συνδεθούμε με τους Έλληνες λάτρεις του street food».

Σήμερα λειτουργούν πάνω από 1.000 εστιατόρια Taco Bell σε 31 χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Food Plus ΑΕΒΕ, ιδρύθηκε το 1989 ως franchisee της YUM! Brands Inc., με αντικείμενο την ανάπτυξη στην ελληνική αγορά, του σήματος Pizza Hut. Το 1997 και μετά από 8 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας της Pizza Hut, ανέλαβε παράλληλα και την ανάπτυξη των εστιατορίων KFC στην Ελλάδα. Σήμερα, η Food Plus, λειτουργεί και διαχειρίζεται ένα δίκτυο 21 - συνολικά- ιδιόκτητων εστιατορίων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα υπό το σήμα KFC, απασχολώντας συνολικά περισσότερα από 650 άτομα. Παράλληλα, φέρνει πλέον στην Ελλάδα και την αλυσίδα εστιατορίων Taco Bell την οποία θα διαχειρίζεται παράλληλα με την αλυσίδα εστιατορίων KFC, ενδυναμώνοντας τη θέση της στην ελληνική αγορά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ