Παραολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τα συγχαρητήρια της ΠτΔ στον Αντώνη Τσαπατάκη

Τα συγχαρητήρια της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου έλαβε ο %CE%9C%CE%B9%CE%B1%20%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B7%20%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7%20%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%20%CE%BC%CE%B1%CF%82%20%CF%87%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B5%20%CE%BF%20%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82%20%CE%A4%CF%83%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82%20%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82%20%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%8D,%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%BF%20%CE%B1%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CF%8C%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BF%20%CF%83%CF%84%CE%B1%20100%CE%BC%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B9%CE%BF%20SB4!%20%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%BF%20%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7!%F0%9F%A5%88%F0%9F%87%AC%F0%9F%87%B7%20#Paralympics%20#Paris2024
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Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου συνεχάρη με ανάρτησή της στα social media, τον κολυμβητή Αντώνη Τσαπατάκη για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στα 100 μ. πρόσθιο SB4 στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
«Μια ακόμη μεγάλη διάκριση μας χάρισε ο Αντώνης Τσαπατάκης στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, κατακτώντας στην κολύμβηση το αργυρό μετάλλιο στα 100μ πρόσθιο SB4! Μπράβο Αντώνη!».