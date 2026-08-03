Τα μελτέμια του Ιουλίου ήταν από τα ισχυρότερα της 15ετίας: Ριπές ανέμου έως και 150 χλμ/ώρα

Τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου 2026 σημειώθηκε ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού των τελευταίων 15 ετών, είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/ meteo.gr, μετά από αξιολόγηση σχετικών δεδομένων.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει πως μετά από επιλογή σταθμών της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με σχετικά μεγάλο χρόνο λειτουργίας σε περιοχές της Αττικής και της Νότιας Κρήτης, και με έμφαση στους τρεις καλοκαιρινούς μήνες, οπότε και εμφανίζεται η μεγαλύτερη συχνότητα ετησίων μελτεμιών, κατέληξαν στα παρακάτω δεδομένα για τους θυελλώδεις ανέμους τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου 2026:

Φουρφουράς Αμαρίου Ρεθύμνου (αρχή λειτουργίας 2010). Μέγιστη ριπή 111 km/h στις 29/07/2026, η μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό.

Πλακιάς Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνου (αρχή λειτουργίας 2012). Μέγιστη ριπή 114 km/h στις 30/07/2026, η μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό.

Πεντέλη-εγκαταστάσεις ΕΑΑ (αρχή λειτουργίας 2013). Μέγιστη ριπή 108 km/h στις 31/07/2026, η δεύτερη μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό (μεγαλύτερη τιμή: 113 km/h στις 20/07/2022). Σημειώνεται ότι δεύτερος σταθμό μας στην κορυφή Πεντέλης κατέγραψε στις 31/07/2026 μέγιστη ριπή 150 km/h αλλά επειδή ο σταθμός λειτουργεί ένα έτος δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία του παρελθόντος.

Πάρνηθα (αρχή λειτουργίας 2010). Μέγιστη ριπή 109 km/h στις 31/07/2026, η δεύτερη μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό (μεγαλύτερη τιμή: 111 km/h στις 08/08/2025 και η ίδια τιμή στις 21/07/2024).

Παξιμάδα Καρύστου (αρχή λειτουργίας 2013). Μέγιστη ριπή 150 km/h στις 31/07/2026, η μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό.

Υποχωρούν τα μελτέμια

Για τα ισχυρότερα μελτέμια που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 15 χρόνια στη χώρα μας έκανε λόγο χθες και ο Κώστας Λαγουβάρδος, μιλώντας στο ERTNews.

«Πάντα όταν αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα με ισχυρά μελτέμια πρέπει να είμαστε στο μέγιστο της προσοχής και της επιφυλακής, γιατί είχαμε ακραία συμπεριφορά μελτεμιών. Οι ταχύτητες που είδαμε το τελευταίο 48ωρο ήταν οι ισχυρότερες που έχουμε δει τα τελευταία 15 χρόνια και σε Αττική και σε Κρήτη. Είχαμε ξεκάθαρη εικόνα από δύο με τρεις ημέρες πριν για το ανεμολογικό πεδίο και είχαμε προειδοποιήσει», ανέφερε ο διευθυντής Ερευνών Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως σημείωσε ο διευθυντής Ερευνών Αστεροσκοπείου Αθηνών η εικόνα για την πορεία των ανέμων τις επόμενες ημέρες είναι θετική, αλλά όπως τόνισε «δεν μπορούμε να εφησυχαστούμε».

«Η ταχύτητα των ανέμων πέφτει και μέχρι τις βραδυνές ώρες θα έχει μειωθεί αρκετά. Θα υπάρχει περιθώριο για τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δράσουν με μεγαλύτερη ευκολία. Θα έχουμε μία μικρή ενίσχυση αύριο, με τους ανέμους να φτάνουν 4-5 μποφόρ και ριπές 50-60 km/h, σταδιακά πάμε σε αποκλιμάκωση από αύριο (σσ. σήμερα). Η κατάσταση θα είναι σίγουρα περισσότερο διαχειρίσιμη, ωστόσο, ακόμα και έτσι ο κίνδυνος για νέες εστίες παραμένει. Θέλει μεγάλη προσοχή ακόμη και με ασθενέστερους ανέμους, καθώς έχουμε σε εξέλιξη μία μεγάλη πυρκαγιά», τόνισε ο Κώστας Λαγουβάρδος.