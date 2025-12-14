Τα επαγγέλματα που κινδυνεύουν να «εξαφανιστούν» τα επόμενα πέντε χρόνια λόγω τεχνητής νοημοσύνης

Η επικοινωνιολόγος Αφροδίτη Κράβαρη, μιλώντας στο Open, παρουσίασε τα επαγγέλματα τα οποία κινδυνεύουν να «εξαφανιστούν» την επόμενη πενταετία, λόγω της τεχνητής νοημοσύνης.

Αναφερόμενη στις δουλειές, διευκρίνισε πως ο ανθρώπινος παράγοντας θα είναι αυτός που θα δίνει τη, όπως είπε, «μεγάλη λεπτομέρεια στα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης για να εκπληρώνουν τα επαγγέλματα», προσθέτοντας πως ο έλεγχος από τον άνθρωπο ως προς το τελικό αποτέλεσμα, θα κάνει τη διαφορά.

«Η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζεται είτε ως η απόλυτη απειλή που θα μας πάρει τις δουλειές, είτε ως το μαγικό εργαλείο το οποίο θα μας λύσει δια μαγείας όλα τα προβλήματα της παραγωγικότητας. Ας μην ξεχνάμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι η μεγαλύτερη τεχνολογική επανάσταση της ανθρωπότητας. Στο παρελθόν, όλοι οι αυτοματισμοί είχαν να κάνουν με χειρωνακτικές εργασίες. Επομένως, η λίστα αυτή που έχει αυτοματοποιημένες ροές, βήμα προς βήμα εργασία, και εκεί υπερτερεί η τεχνητή νοημοσύνη» εξήγησε η ίδια.

Ως προς τη λίστα, ανέδειξε τα εξής επαγγέλματα:

Ταχυδρόμοι,

Ταμίες και υπάλληλοι τραπεζών

Ταμίες εκδοτηρίων εισιτηρίων

Διοικητικοί βοηθοί

Εργαζόμενοι στον κλάδο των εκτυπώσεων

Υπάλληλοι λογιστηρίου

Γραφίστες

Εκτιμητές ζημιών

Νομικοί λειτουργοί

Τηλεπωλητές

Εξηγώντας το σκεπτικό της, πρόσθεσε πως στα περισσότερα απ' αυτά τα επαγγέλματα, οι υπηρεσίες είναι ήδη ηλεκτρονικές: «Ο ανθρώπινος παράγοντας έρχεται για να δώσει με μεγάλη λεπτομέρεια, στο σύστημα, τι ακριβώς πρέπει να υπολογίσει. Στο υπολογίζει σε πολύ σύντομο χρόνο».