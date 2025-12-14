Ελλάδα

Τα επαγγέλματα που κινδυνεύουν να «εξαφανιστούν» τα επόμενα πέντε χρόνια λόγω τεχνητής νοημοσύνης

Ποιες είναι οι δουλειές που βρίσκονται στο «κόκκινο» λόγω τεχνητής νοημοσύνης

The LiFO team

Η επικοινωνιολόγος Αφροδίτη Κράβαρη, μιλώντας στο Open, παρουσίασε τα επαγγέλματα τα οποία κινδυνεύουν να «εξαφανιστούν» την επόμενη πενταετία, λόγω της τεχνητής νοημοσύνης.

Αναφερόμενη στις δουλειές, διευκρίνισε πως ο ανθρώπινος παράγοντας θα είναι αυτός που θα δίνει τη, όπως είπε, «μεγάλη λεπτομέρεια στα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης για να εκπληρώνουν τα επαγγέλματα», προσθέτοντας πως ο έλεγχος από τον άνθρωπο ως προς το τελικό αποτέλεσμα, θα κάνει τη διαφορά.

«Η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζεται είτε ως η απόλυτη απειλή που θα μας πάρει τις δουλειές, είτε ως το μαγικό εργαλείο το οποίο θα μας λύσει δια μαγείας όλα τα προβλήματα της παραγωγικότητας. Ας μην ξεχνάμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι η μεγαλύτερη τεχνολογική επανάσταση της ανθρωπότητας. Στο παρελθόν, όλοι οι αυτοματισμοί είχαν να κάνουν με χειρωνακτικές εργασίες. Επομένως, η λίστα αυτή που έχει αυτοματοποιημένες ροές, βήμα προς βήμα εργασία, και εκεί υπερτερεί η τεχνητή νοημοσύνη» εξήγησε η ίδια.

Ως προς τη λίστα, ανέδειξε τα εξής επαγγέλματα: 

  • Ταχυδρόμοι, 
  • Ταμίες και υπάλληλοι τραπεζών
  • Ταμίες εκδοτηρίων εισιτηρίων
  • Διοικητικοί βοηθοί
  • Εργαζόμενοι στον κλάδο των εκτυπώσεων
  • Υπάλληλοι λογιστηρίου
  • Γραφίστες
  • Εκτιμητές ζημιών
  • Νομικοί λειτουργοί
  • Τηλεπωλητές

Εξηγώντας το σκεπτικό της, πρόσθεσε πως στα περισσότερα απ' αυτά τα επαγγέλματα, οι υπηρεσίες είναι ήδη ηλεκτρονικές: «Ο ανθρώπινος παράγοντας έρχεται για να δώσει με μεγάλη λεπτομέρεια, στο σύστημα, τι ακριβώς πρέπει να υπολογίσει. Στο υπολογίζει σε πολύ σύντομο χρόνο».

