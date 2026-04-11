Σύρος: Σε σοβαρή κατάσταση 13χρονος μετά από δάγκωμα οχιάς

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται από το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής (10/4) ένα 13χρονο παιδί στη Σύρο, μετά από δάγκωμα οχιάς.

Όπως έγινε γνωστό από το Mega, ο 13χρονος βρισκόταν μαζί με τους γονείς του σε παραθαλάσσια πειριοχή στη Σύρο, όταν δέχθηκε το δάγκωμα από το δηλητηριώδες φίδι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός, ο 13χρονος φέρεται να παρατήρησε ένα φίδι και φέρεται να προσπάθησε να το σηκώσει. Ωστόσο, η οχιά αντέδρασε και τον δάγκωσε, με τους γονείς του ανηλίκου να ειδοποιούν το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο, έσπευσε ασθενοφόρο και μετέφερε τον 13χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, με τους γιατρούς του ιδρύματος να προχωρούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για να αντιμετωπίσουν το περιστατικό δηλητηρίασης. Η κατάσταση υγείας του μαθητή κρίνεται ως σοβαρή αλλά ελεγχόμενη, και παραμένει υπό διαρκή ιατρική παρακολούθηση.