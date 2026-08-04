Σύρος: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τη δολοφονία της διασώστριας

Πριν από λίγη ώρα, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου αποφάσισε την προφυλάκιση του 41χρονου που κατηγορείται για τον θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, βάζοντας τέλος στη διαφωνία που είχε προκύψει μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Ο 41χρονος, ο οποίος διώκεται για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, αναμένεται να μεταφερθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα, καθώς μέχρι σήμερα βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Αντίθετα, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη σύντροφός του, η οποία κατηγορείται για συνέργεια, σύμφωνα με το τοπικό μέσο syrostoday.gr.

Μεταξύ των όρων που της επιβλήθηκαν είναι η υποχρεωτική εμφάνιση την πρώτη ημέρα κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας της, καθώς και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα μέχρι την οριστική παραπομπή της υπόθεσης στο ακροατήριο.