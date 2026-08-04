ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ!

Ελλάδα

Σύρος: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τη δολοφονία της διασώστριας

Η 30χρονη σύντροφος του κατηγορούμενου αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους

The LiFO team
The LiFO team
ΣΥΡΟΣ ΔΙΑΣΩΣΤΡΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Πριν από λίγη ώρα, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου αποφάσισε την προφυλάκιση του 41χρονου που κατηγορείται για τον θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, βάζοντας τέλος στη διαφωνία που είχε προκύψει μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Ο 41χρονος, ο οποίος διώκεται για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, αναμένεται να μεταφερθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα, καθώς μέχρι σήμερα βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Αντίθετα, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη σύντροφός του, η οποία κατηγορείται για συνέργεια, σύμφωνα με το τοπικό μέσο syrostoday.gr.

Μεταξύ των όρων που της επιβλήθηκαν είναι η υποχρεωτική εμφάνιση την πρώτη ημέρα κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας της, καθώς και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα μέχρι την οριστική παραπομπή της υπόθεσης στο ακροατήριο.

 
Ελλάδα

Tags

0

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΦΩΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑ

Ελλάδα / Φωτιά σε Αττική και Βοιωτία: Οι συνθήκες που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων

Ανεπτυγμένες σε τρεις επιχειρησιακούς άξονες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις καλούνται να υπολογίζουν παραμέτρους, όπως το φαινόμενο της θερμοκρασιακής αναστροφής και τις μεσημεριανές αναζωπυρώσεις
THE LIFO TEAM
 
 