Νεκρή εντοπίστηκε μια γυναίκα στη Σύρο: Φέρει τραύματα από μαχαίρι

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Σύρο ο εντοπισμός νεκρής γυναίκας στην περιοχή της Άνω πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το Cyclades24.gr, η γυναίκα φέρεται ότι στο σώμα της φέρει τραύματα από μαχαίρι, χωρίς, ωστόσο, να είναι διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η σορός της μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, ενώ οι αρχές που κινητοποιήθηκαν άμεσα και έσπευσαν στο σημείο του εντοπισμού της, διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα χασε τη ζωή της.

Το Cyclades24.gr αναφέρει επίσης ότι έχει συλληφθεί ένα άτομο, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από την Ελληνική Αστυνομία και οι πληροφορίες παραμένουν υπό διερεύνηση.

Με πληροφορίες από το Cyclades24.gr