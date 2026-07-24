Σύρος: Εντολή σύλληψης της συντρόφου του 41χρονου για συνέργεια σε ανθρωποκτονία

Εισαγγελική εντολή για τη σύλληψη της συντρόφου του 41χρονου που κατηγορείται ότι τραυμάτισε θανάσιμα την 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ εκδόθηκε στη Σύρο. Η γυναίκα, η οποία είχε αρχικά προσαχθεί και στη συνέχεια αφεθεί ελεύθερη, ερευνάται πλέον για συνέργεια σε ανθρωποκτονία.

Η εξέλιξη προέκυψε καθώς οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν το υλικό από κάμερες ασφαλείας, τις καταθέσεις μαρτύρων και τα ευρήματα από το σημείο. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό ποια συγκεκριμένα στοιχεία οδήγησαν τον εισαγγελέα στη νέα εντολή.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η 41χρονη έφτασε έξω από το σπίτι του ζευγαριού έχοντας καλύψει εν μέρει το πρόσωπό της και φορώντας γάντια. Κρατούσε μαχαίρι και μετέφερε σακίδιο, μέσα στο οποίο οι αστυνομικοί φέρονται να βρήκαν αεροβόλο όπλο και λοστό.

Οι κάμερες φέρονται να την κατέγραψαν να αφήνει το σακίδιο έξω από την κατοικία και να χτυπά το κουδούνι χρησιμοποιώντας μια πλαστική σακούλα. Την πόρτα άνοιξε η σύντροφος του κατηγορουμένου, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και τραυματίστηκε ελαφρά στην κοιλιά.

Στη συμπλοκή που ακολούθησε, ο 41χρονος φέρεται να πήρε άλλο μαχαίρι από το σπίτι και να τραυμάτισε την 41χρονη στην πλάτη. Η γυναίκα βγήκε από την κατοικία, κατέρρευσε λίγο αργότερα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι αρχές ερευνούν ακόμη το κίνητρο και όσα προηγήθηκαν.

Τι δείχνουν οι κάμερες για όσα ακολούθησαν

Μετά τον τραυματισμό της 41χρονης μέσα στο σπίτι, η ένταση μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα, ο 41χρονος την ακολούθησε και φέρεται να της πέταξε γλάστρα, η οποία τη χτύπησε στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια τη χτύπησε και με καρέκλα.

Ο ίδιος φέρεται να κάλεσε περαστικούς να βοηθήσουν ώστε να ακινητοποιηθεί η γυναίκα. Ένας από αυτούς παρενέβη, ενώ η σύντροφός του 41χρονου ζητούσε βοήθεια. Η 41χρονη κατέρρευσε λίγο αργότερα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ αναμένεται να διευκρινιστεί ποια στοιχεία οδήγησαν στην εισαγγελική εντολή για τη σύλληψη της συντρόφου του 41χρονου με την κατηγορία της συνέργειας.