Σύρος: Δωρεάν 250 δημοτικές ομπρέλες και προσβάσιμες παραλίες για όλους

Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και Παραλιών Σύρου, Γιάννης Βουτσίνος, μίλησε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Weekend Live» για την πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής να προσφέρει δωρεάν δημοτικές ομπρέλες και να κάνει τις παραλίες προσβάσιμες για όλους.

«Είναι μία πρωτοβουλία που την έχουμε ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια και είχε γίνει με τη βοήθεια του, τότε, αντιδημάρχου, πλέον δημάρχου, Αλέξανδρου Αθαναασίου» είπε αρχικά ο κ. Βουτσίνος, προσθέτοντας:

«Στοχεύσαμε λίγο στην αυξημένη παροχή υπηρεσιών των παραλιών μας, γιατί αυτό έχουμε να δείξουμε ως νησί και λίγο να αντισταθμίσουμε την ακρίβεια, που υπήρχε και τότε αλλά μάς μαστίζει και τώρα, προς επισκέπτες που δεν έχουν να πληρώσουν αυτά τα ποσά για να ενοικιάσουν ομπρέλες και ξαπλώστρες».

Σύρος: 250 δωρεάν ομπρέλες για εύρεση σκιάς

«Οπότε, αρχίσαμε και αυξάναμε κλιμακωτά τις δωρεάν δημοτικές ομπρέλες και έχουμε φτάσει σήμερα να έχουμε σε 12 παραλίες του νησιού 250 δωρεάν ομπρέλες για την εύρεση σκιάς, οι οποίες απευθύνονται τόσο τους μόνιμους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες του νησιού» ξεκαθάρισε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και Παραλιών Σύρου.

Απαντώντας στο ερώτημα για το πώς αντέδρασαν οι επιχειρήσεις, διευκρίνισε: «Παραδόξως, οι επιχειρήσεις το υποδέχθηκαν θετικά, διότι οι επιχειρηματίες καταλαβαίνουν ότι το κοινό, που αναζητά μία δωρεάν ομπρέλα, και το κοινό, που αναζητά την ομπρέλα με την παροχή του, είναι στην ουσία διαφορετικά, οπότε δεν τους επηρεάζει».

Όσον αφορά την προσβασιμότητα στις παραλίες, ο δήμος Σύρου-Ερμούπολης έχει αναπτύξει και συνεχίζει να ενισχύει υποδομές για άτομα με αναπηρία, με διαδρόμους πρόσβασης, αλλαξιέρες ΑμεΑ, ειδικές τουαλέτες, καθώς και συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα, που επιτρέπουν σε συμπολίτες και επισκέπτες με κινητικές δυσκολίες να απολαμβάνουν ισότιμα το μπάνιο τους.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν δημοτικές ομπρέλες, αλλαξιέρες, δημοτικές τουαλέτες, τουαλέτες ΑμεΑ, διαδρόμους πρόσβασης ΑμεΑ, αλλαξιέρες ΑμεΑ, πληροφοριακές σημάνσεις, πίνακες ανακοινώσεων και χάρτες πληροφόρησης.