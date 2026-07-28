Σύρος: Βίντεο ντοκουμέντο με την 41χρονη διασώστρια μεταμφιεσμένη να μπαίνει στο σπίτι του ζευγαριού

Οι τελευταίες κινήσεις της 41χρονης διασώστριας το ΕΚΑΒ - Ο άνδρας την καταδίωξε και της πέταξε καρέκλα

Βίντεο ντοκουμέντο από το αιματηρό περιστατικό στη Σύρο δόθηκε στη δημοσιότητα.

Πρόκειται για τα κρίσιμα λεπτά πριν από το φονικό στην Άνω Σύρο αποτυπώνονται καρέ-καρέ όσα έγιναν, όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε το protothema.gr και μετέδωσαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί.

Στο βίντεο φαίνεται να φτάνει στο σπίτι του ζευγαριού η 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ, καθώς και όσα ακολούθησαν δευτερόλεπτα αργότερα μέχρι τον θάνατό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες από στοιχεία της δικογραφίας, η καταγραφή αρχίζει στις 16:40 της 23ης Ιουλίου. Η 41χρονη εμφανίζεται έξω από το σπίτι, προτού περάσει την είσοδο.

Σημειώνεται πως η κάμερα καταργάφει όσα συμβαίνουν μπροστά στην είσοδο και την έναρξη της καταδίωξης, όχι όμως ολόκληρη την εξέλιξη που ακολουθεί στα στενά της Άνω Σύρου. Η 41χρονη εντοπίζεται στη συνέχεια περίπου 70 μέτρα μακριά από την κατοικία, έχοντας υποστεί θανάσιμο τραυματισμό.

Σύρος: Όσα έγιναν καρέ-καρέ

Ο άνδρας εμφανίζεται να ανεβαίνει τα σκαλοπάτια προς την κεντρική είσοδο της κατοικίας, φορώντας γκρι κοντομάνικη μπλούζα, μπεζ βερμούδα και γκρι αθλητικά παπούτσια. Για λίγα δευτερόλεπτα συνομιλεί με γείτονες που βρίσκονται στο σημείο και στη συνέχεια ξεκλειδώνει την πόρτα και μπαίνει στο σπίτι.

Στις 16:55 φτάνει η σύντροφός του. Κρατά μια μπλε νάιλον σακούλα, έχει ένα μαύρο σακίδιο περασμένο στον δεξί ώμο και, έχοντας τα κλειδιά στο χέρι, πλησιάζει την είσοδο και περνά στο εσωτερικό της κατοικίας.

Επτά λεπτά αργότερα, στις 17:02, στην κάμερα εμφανίζεται η 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ, φορώντας μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι με δύο γκρι ρίγες σε κάθε πόδι και μαύρα παπούτσια με λευκή σόλα. Στην πλάτη έχει σακίδιο, στα χέρια φορά μπλε χειρουργικά γάντια μιας χρήσης, ενώ το κεφάλι της είναι καλυμμένο με κουκούλα ή μαντήλι και τα μάτια της με μαύρα γυαλιά.

Η 41χρονη ανεβαίνει τα σκαλοπάτια και πλησιάζει την είσοδο. Για περίπου 20 δευτερόλεπτα παραμένει έξω από την πόρτα και όπως περιγράφεται στα στοιχεία της δικογραφίας, φαίνεται να αφουγκράζεται όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό.

Στη συνέχεια χτυπά το κουδούνι με το αριστερό χέρι και αφήνει το σακίδιο που μεταφέρει σε μία γωνία του μπαλκονιού.

Ακολουθεί μία από τις κινήσεις που εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η 41χρονη έχει το δεξί της χέρι κρυμμένο μέσα σε μαύρη νάιλον σακούλα. Σύμφωνα με την περιγραφή του βιντεοληπτικού υλικού, στη συνέχεια εμφανίζεται να κρατά ένα αντικείμενο που ομοιάζει με μαχαίρι, πάνω από κάτι που μοιάζει με λευκή πετσέτα, ενώ διακρίνεται να προεξέχει η ασημένια λάμα.

Στις 17:02:53 η πόρτα ανοίγει. Η 41χρονη περνά με ορμή στο εσωτερικό της κατοικίας και από εκείνη τη στιγμή τα γεγονότα εξελίσσονται μέσα σε δευτερόλεπτα. Στην καταγραφή ακούγονται φωνές και γυναικεία ουρλιαχτά.

Μόλις επτά δευτερόλεπτα αργότερα, στις 17:03:00, η 41χρονη εμφανίζεται ξανά στην κάμερα. Βγαίνει από το σπίτι, παίρνει το σακίδιο που είχε αφήσει προηγουμένως έξω από την είσοδο και αρχίζει να κατεβαίνει γρήγορα τα σκαλοπάτια.

Στις 17:03:03, τρία δευτερόλεπτα μετά, εμφανίζεται στην πόρτα ο 40χρονος. Κρατά μία ξύλινη καρέκλα και, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη δικογραφία, στο δεξί του χέρι έχει ένα αντικείμενο που μοιάζει με μαχαίρι.

Ο 40χρονος φωνάζει κάτι που δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό από την καταγραφή και πετά την καρέκλα προς την κατεύθυνση της 41χρονης, η οποία κατεβαίνει τα σκαλοπάτια. Αμέσως μετά αρχίζει να τρέχει πίσω της.

Στις 17:03:05, μόλις δύο δευτερόλεπτα αργότερα, από την κατοικία βγαίνει και η σύντροφός του. Σύμφωνα με όσα έχουν καταγραφεί, ακούγεται να φωνάζει τρεις φορές «βοήθεια» και δύο φορές το όνομά του. Στη συνέχεια επιστρέφει για λίγο στο εσωτερικό του σπιτιού και βγαίνει ξανά, έχοντας μαζί της τα κλειδιά και φωνάζοντας.

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