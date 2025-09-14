Σύρος: Αναχώρησε για τη Γάζα το πλοίο της ελληνικής αποστολής «Οξυγόνο»

Αναχώρησε από τη Σύρο για τη Γάζα το πλοίο της ελληνικής αποστολής με όνομα «Οξυγόνο».

Είναι «ο μεγαλύτερος διεθνής στόλος αλληλεγγύης, με πάνω από 40 πλοία», που ξεκίνησε «για να σπάσει τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας, να μεταφέρει το μήνυμα της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς, όσο τα κράτη και οι κυβερνήσεις σιωπούν ή και συναινούν».

«Να γίνουμε η ασπίδα προστασίας του στόλου. Όλα τα μάτια στραμμένα στη Γάζα και το Global Sumud Flotilla» αναφέρεται στην ανακοίνωση του March to Gaza Greece.

Στον δρόμο του, το πλοίο της ελληνικής αποστολής θα συναντήσει δεκάδες άλλα σκάφη που πλέουν προς τη Γαζα έχοντας τον ίδιο στόχο.

«Στη Γάζα σήμερα, η βαρβαρότητα και η προσπάθεια κανονικοποίησης της έχει φτάσει σε επίπεδα τα οποία καθιστούν αδύνατο ένας άνθρωπος που έχει καταφέρει να διατηρήσει την ανθρωπιά του ζωντανή να σταθεί σαν ένας απλός θεατής απέναντι σε αυτή τη φρίκη» αναφέρετια στην ίδια ανακοίνωση, επισημαίνοντας πως «η επιτυχία αυτής της αποστολής αλλά και ο τερματισμός της γενοκτονίας εξαρτάται από αυτό το μαζί».

Και συνεχίζει: «Είναι η ώρα που οφείλουμε όλοι, όλες και όλα να βγούμε στους δρόμους και να κραυγάσουμε την αντίθεση μας σε αυτο το αίσχος. Είναι η ώρα που οφείλουμε να συναντηθούμε. Είναι η ώρα που οφείλουμε να βάλουμε στην άκρη τον ανταγωνισμό των ιδεών μας και να προχωρήσουμε μαζί. Μαζί με τους ανθρώπους στην Παλαιστινη, μαζί με τους ανθρώπους στα σκάφη μας, μαζί με τον άνθρωπο δίπλα μας».

«Αυτό το μαζί θέλει να υπηρετήσει αυτός ο χώρος αλλά και ταυτόχρονα να λειτουργήσει σαν ενας κόμβος πληροφόρησης και διαρκούς ορατότητας τoυ στολου. Γιατί αυτή η ορατότητα είναι η προστασία του. Γάζα σε ακούσαμε, Γάζα ερχόμαστε. ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ» καταλήγει η ανακοίνωση.