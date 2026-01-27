Σύντομα στην κυκλοφορία η Βασιλίσσης Όλγας: Τι αλλάζει για την κίνηση στην Αθήνα

Η Βασιλίσσης Όλγας θα δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία για τα οχήματα που κινούνται στην «καρδιά» της Αθήνας, έπειτα από πέντε χρόνια εργασιών.

Το έργο θα φέρει αλλαγές στο κέντρο της Αθήνας, επηρεάζοντας την κυκλοφορία και την κίνηση. Με δηλώσεις της στην ΕΡΤ, η αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογώνησης και Ανθεκτικότητας, Μάρω Ευαγγελίδου, το περιέγραψε ως «έργο ήπιας κυκλοφορίας»

Όπως εξήγησε, λόγω των έργων, όσο το έργο δεν παραδίδεται, υπάρχει μία καθυστέρηση 10 λεπτών για όλους όσοι θέλουν να μετακινηθούν από το Παγκράτι μέχρι το Σύνταγμα με τρόλεΐ.

Η αντιδήμαρχος ανέφερε στη συνέχεια, ότι από τις λωρίδες διέλευσης του τρόλεϊ, όπως έχει κατασκευαστεί το έργο, θα μπορούν να διέρχονται και τα Ι.Χ. «Το έργο έχει κατασκευαστεί από την Ανάπλαση ΑΕ που δεν είναι πλέον δημοτική επιχείρηση. Ωστόσο, το κρατάμε έτσι όπως είναι», είπε και πρόσθεσε: «Κρατάμε τον σχεδιασμό του. Οι αριστερές στροφές που υπήρχαν, έχουν καταργηθεί. Γι' αυτό και έγινε η αναστροφή, για να εξυπηρετείται η Πλάκα και να μη χρειάζεται να πας μέχρι το Σύνταγμα για να στρίψεις» επισήμανε στις δηλώσεις της η Μάρω Ευαγγελίδου.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη μελέτη για την κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας που είχε εκπονίσει ο Δήμος, εξήγησε ότι περιλαμβάνει τη νόμιμη αριστερή στροφή των οδηγών στο φανάρι στη διασταύρωση Βουλιαγμένης και Καλλιρόης, εξέλιξη, που αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση του κυκλοφοριακού προβλήματος στο σημείο, δηλαδή την κίνηση.

Το έργο ξεκίνησε το 2020 με σκοπό να πεζοδρομηθεί πλήρως ο δρόμος. Ωστόσο, ύστερα από αντιδράσεις, καθυστερήσεις και αλλαγές στη δημοτική διοίκηση, το τελικό σχέδιο προβλέπει:

Δρόμο ήπιας κυκλοφορίας για οχήματα με χαμηλή ταχύτητα.

Διαπλατυσμένα πεζοδρόμια για πεζούς, ποδήλατα και αθλούμενους.

Επανέναρξη λειτουργίας του τραμ στο κεντρικό τμήμα της Όλγας.

Πρόβλεψη για στοχευμένη κυκλοφορία προς Πλάκα, Παγκράτι και Μετς.

Η ανάπλαση της Όλγας είναι μέρος ενός ευρύτερου πλέγματος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν: