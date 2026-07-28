Συνελήφθη τράπερ στη Νέα Σμύρνη: Είναι γιος γνωστού ηθοποιού

Συνελήφθη τράπερ στη Νέα Σμύρνη που δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο.

Πρόκειται για 23χρονο γιο γνωστού ηθοποιού, σύμφωνα με πληοφορίες, ο οποίος επέβαινε σε μηχανή στην οδό Αιγαίου όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο.

Ο νεαρός, όμως, δεν σταμάτησε, αναπτύσσοντας παράλληλα, ταχύτητα αν και λίγα μέτρα παρακάτω, παράτησε τη μηχανή και άρχισε να τρέχει.

Βέβαια, δεν κατάφερε να φτάσει μακριά με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να τον εντοπίσουν, να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν αφού κατά τη διάρκεια του σωματικού ελέγχου που του έγινε, εντοπίστηκε ένα κατσαβίδι.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παραβίαση του νόμου περί όπλων.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Γνωστός τράπερ και διάσημος επιχειρηματίας-μοντέλο κατηγορούνται για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Πυροβολισμοί στο Μικρολίμανο: Τράπερ ο δεύτερος άνδρας που ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές