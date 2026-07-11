Συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» καταζητούμενος για απάτες με κρυπτονομίσματα

Συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» ένας 45χρονος που καταζητούνταν για απάτες με κρυπτονομίσματα.

Ο συλληφθείς είχε αποκομίσει κέρδος άνω των 160.000 ευρώ.

Η σύλληψη του 45χρονου στο «Ελ. Βενιζέλος»

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, συνέλαβαν, πρωινές ώρες της Παρασκευής, πριν την αναχώρησή του με πτήση για την Κύπρο, 45χρονο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης Αρχών του Βελγίου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Ο 45χρονος κατηγορείται ότι από το 2023 συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση με διεθνή δράση που διέπραττε απάτες με κρυπτονομίσματα, με το πρόσχημα επενδυτικών ευκαιριών.

Στο πλαίσιο της δράσης της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, ο 45χρονος ενεργούσε ως «διαχειριστής λογαριασμών» (account manager), επικοινωνώντας με τα υποψήφια θύματα και καθοδηγώντας τα σχετικά με τις υποτιθέμενες επενδύσεις τους, αποκτώντας περιουσιακό όφελος άνω των 160.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ