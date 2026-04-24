Συνελήφθη πρωταθλητής τζούντο στο Κιάτο με €1,15 εκατ. σε σακούλες

Συνελήφθη πρωταθλητής τζούντο μετά από έλεγχο στο Κιάτο.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκεται η υπόθεση εντοπισμού 1,15 εκατ. ευρώ σε μετρητά, που βρέθηκαν σε σακούλες στο πορτ μπαγκάζ οχήματος του γνωστού, σύμφωνα με το korinthostv.gr, πρωταθλητή τζούντο, κατά τη διάρκεια ελέγχου απο την ΟΠΚΕ Κορινθίας στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος του Κιάτου.

Ο αθλητής συνελήφθη, οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, ενώ εξετάζεται η προέλευση των χρημάτων.

Πώς συνελήφθη ο πρωταθλητής τζούντο, τι υποστηρίζει

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 22 Απριλίου, όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Κορινθίας προχώρησαν σε έλεγχο οχήματος που κινούνταν στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, κοντά στο Κιάτο.

Ο αθλητής συνελήφθη και οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ, όπου καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας εξεταζόταν από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εμφανίστηκε ψύχραιμος και έδωσε τη δική του εκδοχή για την προέλευση των χρημάτων.

«Μάζεψα αυτά τα χρήματα από διάφορους επιχειρηματίες της Αττικής και τα μετέφερα σε έναν άλλον επιχειρηματία στην Πελοπόννησο» υποστήριξε.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Οι αρμόδιες υπηρεσίες επικεντρώνονται σε τρία βασικά ενδεχόμενα:

αν τα χρήματα προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα,

αν πρόκειται για περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες ενέργειες ή

αν συνδέονται με εκτεταμένη φοροδιαφυγή.

Παρά το γεγονός ότι ο πρωταθλητής δεν είχε μέχρι σήμερα απασχολήσει τις Αρχές και διαθέτει καθαρό ποινικό μητρώο, καλείται πλέον να τεκμηριώσει την προέλευση του σημαντικού αυτού ποσού.

Ο ίδιος αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος, υπό την προϋπόθεση να παραμείνει διαθέσιμος στις Αρχές, ενώ αναμένεται να κληθεί εκ νέου για να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και νόμιμα έγγραφα που θα δικαιολογούν τα χρήματα.

Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και στην ταυτότητα του επιχειρηματία στην Πελοπόννησο, τον οποίο ο αθλητής υπέδειξε ως τελικό αποδέκτη των χρημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για νόμιμη συναλλαγή ή αν συνδέεται με ευρύτερο κύκλωμα.

Με πληροφορίες από korinthostv.gr