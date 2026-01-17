Συνελήφθη οδηγός ταξί υπό την επήρεια αλκοόλ στην Αθήνα - Ήταν πέντε φορές πάνω από το όριο

Εντατικοί είναι οι έλεγχοι της Τροχαίας για τροχονομικές παραβάσεις στην Αθήνα και ευρύτερη στην Αττική, με τις αρχές, το βράδυ της Παρασκευής (17/1), να πραγματοποιούν 6.500 ελέγχους για αλκοόλ, εντοπίζοντας 70 άτομα πάνω από το επιτρεπτό όριο.

Μάλιστα, το βράδυ της Πέμπτης, επί της Γ' Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας, αστυνομικοί της Τροχαίας εντόπισαν έναν επαγγελματία οδηγό ταξί να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, έχοντας παράλληλα έναν επιβάτη στο πίσω κάθισμα.

Κατά τη διενέργεια του αλκοτέστ, διαπιστώθηκε πως ο οδηγός ταξί είχε -καταναλώσει αλκοόλ- πέντε φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, με τον ίδιο να μην μπορεί να σταθεί στις υποδείξεις των αστυνομικών της Τροχαίας.