Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 208 χλμ/ώρα στην Αθηνών – Λαμίας

Ένας 42χρονος συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (26/9) στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της Κηφισιάς, καθώς εντοπίστηκε να κινείται με 208 χλμ/ώρα.

Η υπερβολική ταχύτητα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής ραντάρ από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής (Ομάδες Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων). Το όριο ταχύτητας στο σημείο είναι 130 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα ο οδηγός να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Σε βάρος του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο 42χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής.

Η υπερβολική ταχύτητα παραμένει μία από τις κυριότερες αιτίες τροχαίων δυστυχημάτων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Road Safety Observatory), η ταχύτητα ευθύνεται περίπου για το 25% των θανατηφόρων τροχαίων στη χώρα μας, ποσοστό που παραμένει σταθερά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Παράλληλα, η Ελλάδα καταγράφει έναν από τους υψηλότερους δείκτες θνησιμότητας από τροχαία στην ΕΕ, με 54 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκους το 2023, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 46. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η «κουλτούρα της ταχύτητας» εξακολουθεί να χαρακτηρίζει μεγάλο μέρος των Ελλήνων οδηγών, ιδιαίτερα στις εθνικές οδούς, καθιστώντας αναγκαία την εντατικοποίηση των ελέγχων αλλά και τη διαμόρφωση μιας νέας οδικής παιδείας.

