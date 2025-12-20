Συνελήφθη οδηγός μηχανής που «έτρεχε» με 161 χλμ/ώρα στη Συγγρού

Έναν 31χρονο οδηγό μοτοσικλέτας, ο οποίος κινούνταν με 161 χλμ/ώρα υπερβαίνοντας κατά 71 χλμ/ώρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας, συνέλαβαν στη Λεωφόρο Συγγρού, στο ύψος της Καλλιθέας, αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε βάρος του οδηγού δικύκλου, ο οποίος εντοπίστηκε να «τρέχει» στη Λεωφόρο Συγγρού, σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας και παραπέμφθηκε στον Εισαγγελέα.

Την ίδια ώρα η Τροχαία εντείνει και τους ελέγχους αλκοτέστ, καθώς σ' ένα από τα μπλόκα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στη διασταύρωση με την Καλλιρρόης -από τις 02:00 μέχρι και τις 05:00 τα ξημερώματα- κόπηκαν 12 κλήσεις.

Σε πέντε οδηγούς αφαιρέθηκε το δίπλωμα για ένα μήνα και επιβλήθηκε πρόστιμο 350 ευρώ ενώ στους υπόλοιπους 7 για 3 μήνες και με την κλήση που τους κόπηκε να αντιστοιχεί στα 750 ευρώ.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ



