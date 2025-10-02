Συνελήφθη ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης

Ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης συνελήφθη από την Τροχαία και πλέον κρατείται, με τις αρχές να έχουν δρομολογήσει τη μεταγωγή του στις φυλακές Λάρισας.

Η σύλληψη έγινε κατά τη διάρκεια ελέγχου της Τροχαίας, ενώ ο γνωστός καλλιτέχνης κατευθυνόταν προς το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, όπου επρόκειτο να κάνει πρόβα με τη Σαμπρίνα για τις δύο προγραμματισμένες εμφανίσεις τους στις 18 και 25 Οκτωβρίου.

Ο Παϊτέρης βαρυνόταν με καταδικαστική απόφαση που συνδεόταν με πολεοδομικές παραβάσεις. Η υπόθεση αφορά οικοδομή που είχε ανεγερθεί σε εκτός σχεδίου περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί πρόστιμο το οποίο ουδέποτε εξόφλησε. Τα χρέη του, όπως αναφέρεται, έχουν πλέον ξεπεράσει τις 500.000 ευρώ.

Η δικαστική του περιπέτεια με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας κρατάει χρόνια. Στο παρελθόν είχε επιχειρήσει να αποφύγει την κράτηση εκτίοντας μέρος της ποινής του μέσω κοινωνικής εργασίας στους Δήμους Παλαιού Φαλήρου και Ιλίου. Ωστόσο, η ρύθμιση που είχε γίνει για την αποπληρωμή των οφειλών του δεν τηρήθηκε, καθώς αδυνατούσε να καταβάλλει τις δόσεις των περίπου 8.000 ευρώ τον μήνα. Έτσι, το χρέος συσσωρεύτηκε και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Άτομο από το στενό του περιβάλλον αποκάλυψε: «Είχε γίνει ρύθμιση για να αποφύγει τη φυλακή, όμως η οικονομική του κατάσταση δεν του επέτρεψε να ανταποκριθεί. Οι δόσεις ήταν υπέρογκες και σύντομα η κατάσταση ξέφυγε».

Σήμερα, ο 75χρονος τραγουδιστής κρατείται στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ και αναμένεται να μεταχθεί στις φυλακές Λάρισας για χρέη προς το Δημόσιο που ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο ευρώ. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος έχει ζητήσει να εκτίσει την ποινή του στις φυλακές Κορυδαλλού, όμως οι αρχές εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι σε αυτό το αίτημα.