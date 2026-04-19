Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε τη 16χρονη στη Λιοσίων

Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε την 16χρονη το απόγευμα του Σαββάτου στην οδό Λιοσίων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η ανήλικη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ.

Νωρίτερα συνελήφθησαν τρία άτομα για το τροχαίο.

Η παράσυρση της ανήλικης στη Λιοσίων

Ο συνεπιβάτης της μηχανής παραδόθηκε αυτοβούλως καθώς και μια γυναίκα η οποία φέρεται να είναι η ιδιοκτήτριά της. Κατηγορίες για υπόθαλψη εγκληματία αντιμετωπίζει και ένα τρίτο άτομο, το οποίο παραδόθηκε επίσης στις αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα του Σαββάτου στην οδό Λιοσίων, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, όταν μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα παρέσυρε την ανήλικη την ώρα που εκείνη επιχειρούσε να διασχίσει το οδόστρωμα.

Μετά τη σύγκρουση ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής, οι οποίοι έπεσαν στο οδόστρωμα, δεν βοήθησαν την 16χρονη, αλλά επιβιβάστηκαν ξανά στο όχημά τους και εγκατέλειψαν το σημείο.