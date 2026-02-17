Συνελήφθη ο Χρήστος Μαυρίκης: Πυροβόλησε στον αέρα και οχυρώθηκε στο σπίτι του

Συνελήφθη ο καταδικασμένος Χρήστος Μαυρίκης.

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Αστυνομίας στα Σπάτα, στην περιοχή Ήμερου Πεύκου, όπου είχε οχυρωθεί μέσα στο σπίτι του ο Χρήστος Μαυρίκης.

Χρήστος Μαυρίκης: Επεισοδιακή σύλληψη μετά από πυροβολισμούς

Γύρω στις 7:30 το απόγευμα της Δευτέρας, ο Χρήστος Μαυρίκης φέρεται να ήρθε σε διαπληκτισμό με έναν άλλον άνδρα, αλβανικής καταγωγής, και να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα ενώ αμέσως μετά οχυρώθηκε στο σπίτι του.

Ο άνδρας κάλεσε την Ελληνική Αστυνομία. Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ απέκλεισαν την περιοχή.

Έγινε επιχείρηση εντός του σπιτιού του, όμως τελικά ο Χρήστος Μαυρίκης εντοπίστηκε σε χωράφι 100 μέτρια μακριά από το σπίτι του όπου κρυβόταν για περισσότερες από 3 ώρες.

Αντιστάθηκε στη σύλληψη, όμως τελικά συνελήφθη, και λίγο μετά τις 12 οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ, όπου κρατείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ