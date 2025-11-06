Δικάζεται ο γνωστός τενόρος που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου γιου του: Αρνείται ότι άσκησε βία

Οι νεότερες πληροφορίες για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με πρωταγωνιστή γνωστό τενόρο και μέλος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, επιβεβαιώνουν ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η οικογένεια απασχολεί την Αστυνομία.

Προχθές, η εν διαστάσει σύζυγος του 46χρονου τενόρου, μαζί με τον 15χρονο γιο τους, μετέβησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως και κατήγγειλαν περιστατικό βίας από τον 46χρονο.

Σύμφωνα με τη δήλωση της γυναίκας, όπως μεταδίδει ρεπορτάζ του Alpha, ο καλλιτέχνης ο οποίος υπηρετεί στην Εθνική Λυρική Σκηνή και είναι ήδη γνωστός στις αρχές από προηγούμενο συμβάν, ξυλοκόπησε τον ανήλικο γιο του.

Το επεισόδιο ξεκίνησε ως διαπληκτισμός ανάμεσα στο ζευγάρι για ζητήματα που αφορούσαν την ενημέρωση του καλλιτέχνη αναφορικά με την επίδοση του γιου του στο σχολείο και στη συνέχεια επεκτάθηκε, με αποτέλεσμα να εμπλακεί και το παιδί.

Ο 15χρονος δεν πήγε στο σχολείο την επόμενη ημέρα, προκειμένου να εξεταστεί από ιατροδικαστή, όπως προέκυψε από το αίτημα της αρμόδιας αρχής. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του τενόρου στο Τμήμα Καλλιθέας, στο πλαίσιο της διαδικασίας για ενδοοικογενειακή βία, ώστε να δώσει τη δική του εκδοχή και εξηγήσεις για το περιστατικό.

Το περιστατικό βίας του Ιανουαρίου, πάλι με θύτη τον τενόρο

Περίπου στα μέσα του Ιανουαρίου 2025 είχε προηγηθεί ακόμη ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Τότε, η σύζυγος είχε καταγγείλει ότι δέχτηκε σωματική βία από τον 46χρονο τενόρο, ο οποίος, όπως υποστήριξε εκείνη, τη χτύπησε με τα χέρια και τα πόδια. Από την πλευρά του, ο τενόρος είχε ισχυριστεί ότι ο πατριός της γυναίκας του του είχε στείλει απειλητικό μήνυμα, κάτι που -σύμφωνα με τον ίδιο- αποτέλεσε την αφορμή για την ένταση που ακολούθησε.

Η υπόθεση εκείνη παραμένει ανοιχτή και βρίσκεται ήδη στα χέρια της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Σημειώνεται, ότι την προηγούμενη φορά, η 47χρονη δεν είχε ζητήσει την ποινική δίωξη του τενόρου. Ωστόσο, λόγω της φύσης του αδικήματος - καθώς ο νόμος για την ενδοοικογενειακή βία έχει πλέον τροποποιηθεί- η υπόθεση κινήθηκε αυτεπάγγελτα, και είχε οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να καταθέσει.

«Είναι ξεκάθαρο ότι το παιδί έχει κακοποιηθεί» λέει ο δικηγόρος της καταγγέλλουσας

Ο καλλιτέχνης δικάζεται σήμερα και αναμένεται να αρνηθεί ότι χτύπησε τον γιο του, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι έχει υποβάλει μήνυση εναντίον της συζύγου του για ψευδή καταμήνυση.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της καταγγέλλουσας: «Την επιμέλεια του παιδιού την έχει η μητέρα – δεν υπάρχει συνεπιμέλεια. Η ιατροδικαστική έκθεση θα ρίξει φως στην υπόθεση. Πώς είναι δυνατόν το παιδί να αυτοτραυματίστηκε στο πρόσωπο, όπως ισχυρίζεται η πλευρά του πατέρα, όταν όλοι οι μώλωπες και οι εκχυμώσεις βρίσκονται στο σώμα του; Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το παιδί έχει κακοποιηθεί από τον πατέρα του.

Πρόκειται για ένα παιδί 15 ετών· χθες μίλησα μαζί του για πολλές ώρες. Μου ζήτησε προστασία και δήλωσε ότι θέλει να καταθέσει στη Δικαιοσύνη για όλα όσα έζησε. Ήδη έχει καταθέσει στις αρχές και σήμερα θα βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης - το ζήτησε το ίδιο το παιδί».