Συνελήφθη ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά από καταγγελία για φθορές σε οχήματα

Στο Τμήμα Τροχαίας Κηφισιάς παρουσιάστηκε αυτοβούλως το βράδυ της Κυριακής ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος αναζητούνταν από το προηγούμενο βράδυ, στα όρια του αυτοφώρου.

Η υπόθεση ξεκίνησε το Σάββατο, όταν καταγγέλθηκε πως ο ηθοποιός, οδηγώντας το αυτοκίνητό του στην οδό Καραολή & Δημητρίου στη Φιλοθέη, προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα οχήματα και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται από τις αρχές είναι ο ηθοποιός να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ την ώρα του περιστατικού.

Μετά από επικοινωνία με την αστυνομία, ο Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίστηκε αυτοβούλως στο Τμήμα για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τις καταγγελίες και συνελήφθη.

Σημειώνεται ότι, βάσει του νέου Ποινικού Κώδικα, η πρόκληση ζημιών σε ξένη περιουσία και η εγκατάλειψη του τόπου του ατυχήματος συνιστούν πλημμέλημα, γεγονός που σημαίνει ότι η υπόθεση θα πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.