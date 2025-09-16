Συνελήφθη ο άνδρας που παρενοχλούσε ανήλικες στο Αιγάλεω - Κατηγορείται και για εμπρησμό

Συνελήφθη ο άνδρας που κατηγορείται για τρεις περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης στο Αιγάλεω.

Ο ίδιος κατηγορείται και για εμπρησμό στον Υμηττό.

Τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου η αστυνομία συνέλαβε έναν 32χρονος ο οποίος φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά δύο ανήλικα κορίτσια, 14 και 17 ετών, καθώς και μια 58χρονη γυναίκα σε περιοχή στο Αιγάλεω. Ο ίδιος κατηγορείται και για υπόθεση εμπρησμού που σημειώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου στον Υμηττό.

Περίπου στις 13:15 πλησίον του σταθμού του μετρό στο Αιγάλεω, ο δράστης επιτέθηκε -σύμφωνα με την αστυνομία- πρώτα στην 14χρονη και έπειτα στην 58χρονη. Αργότερα, ο 32χρονος δράστης ακολούθησε την 17χρονη την ώρα που έμπαινε στην είσοδο της πολυκατοικίας της και της έκανε άσεμνες χειρονομίες.

Δύο πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο τον ακινητοποίησαν και στη συνέχεια συνελήφθη από Ομάδα ΔΙΑΣ. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, πρόκληση σωματικών βλαβών, απειλή και εξύβριση.

Η υπόθεση του εμπρησμού στον Υμηττό

Την ίδια ώρα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προχώρησε στη σύλληψη του 32χρονου στο πλαίσιο εκτέλεσης εντάλματος σύλληψης από τον Ειδικό Ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών για φωτιά που εκδηλώθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου, στο δάσος του Υμηττού. Ο ίδιος άνθρωπος κατηγορείται ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα της 7ης Σεπτεμβρίου, στο δάσος του Υμηττού, στην περιοχή του Βύρωνα, πλησίον της Λεωφόρου Αγίου Ιωάννη Καρέα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η σύλληψη είναι αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας που διενήργησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού τους τελευταίους τρεις μήνες. Η ταυτοποίησή του κατέστη δυνατή μέσω μαρτυριών, βιντεοληπτικού υλικού και άλλων στοιχείων που συνέλεξε η ΔΑΕΕ.

Τέλος, η ΔΑΕΕ ερευνά αν ο 32χρονος συμμετείχε και σε τρεις ακόμη εμπρησμούς που είχαν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή του Υμηττού.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ