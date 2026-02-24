Συνελήφθη μάνατζερ μοντέλων στην Κηφισιά μετά επεισοδιακή καταδίωξη

Συνελήφθη 72χρονος «γνωστός μάνατζερ» μοντέλων και καλλιτεχνών στην Κηφισιά έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη.

Για απόσταση 10 χιλιομέτρων ο 72χρονος οδηγός μικρού οχήματος τύπου Smart έτρεχε από τον Άγιο Στέφανο ως την Κηφισιά με υψηλές ταχύτητες καθώς η άρνηση του να σταματήσει για έλεγχο οδήγησε σε καταδίωξη από περιπολικό της Αστυνομίας τα ξημερώματα.

Τελικά η ακινητοποίηση του οχήματος έγινε στην οδό Λευκάδας στην Κηφισιά όπου και οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 72χρονο, για τον οποίο σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, ο 72χρονος είναι «γνωστός μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών», ενώ η Αστυνομία τον σταμάτησε για έλεγχο χωρίς τελικά να βρεθεί κάτι ύποπτο στο όχημα. Ωστόσο, είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε δίκες που σχετίζονταν με την ελληνική βιομηχανία θεάματος και παρεμφερείς κλάδους.